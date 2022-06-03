Торгово-промышленная палата и Министерство обороны учредили Riigikaitse Edendamise SA (фонд развития гособороны), который вместе с собранием офицеров резерва собрал более 2,1 миллиона евро. Более половины этой суммы доставлено в Украину.
В Украину доставлены медицинские комплекты на сумму более миллиона евро
В рамках стартовавшей 24 февраля благотворительной кампании собирают пожертвования для покупки и отправки в очаги войны медицинских принадлежностей, также планируется поддерживать лечение раненых в Эстонии и странах-союзниках, сообщил в пятницу представитель торгово-промышленной палаты. В рамках кампании собрано более 2,1 миллиона евро, более половины этой суммы доставлено в Украину в качестве непосредственной помощи.
Торгово-промышленная палата обладает многолетним опытом сотрудничества с региональными торговыми палатами Украины, после начала войны они смогли оперативно приступить к координации помощи и договорились, что всю поступающую из Эстонии помощь будут полностью направлять туда, где она реально необходима.
По словам главы Riigikaitse Edendamise SA и гендиректора торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, в фокусе кампании на данный момент тактические комплекты первой помощи и различные медицинские принадлежности и средства для больниц и медиков фронта. В начале войны помощь доставляли в сотрудничестве с различными партнерами, но с марта сотрудники торгово-промышленной палаты сами привозят помощь на границу Польши с Украиной, где их встречают представители украинских торговых палат.
Стоимость одной тактической посылки, укомплектованной в рамках кампании, составляет около 30 евро. Например, в доставленной 24 мая партии было 4565 таких комплектов, а также мобильный рентгеновский аппарат стоимостью более 50 000 евро. В ближайшие недели планируется укомплектовать еще 10 000 тактических медицинских посылок, их доставят на место при первой возможности. По словам Пальтса, из Украины поступает крайне положительная обратная связь. «Они хвалят как скорость нашего реагирования, так и то, что мы присылаем им именно то, о чем они просят. Кроме того, разумеется, хвалят и качество нашей помощи, мы неоднократно также слышали, что содержание наши тактических медицинских комплектов в числе лучших из полученных ими», – сказал он.
Украина также выразила желание получить и прочую медицинскую технику, такую как мониторы наблюдения за пациентами (от 2000 евро за штуку), ультразвуковые аппараты (от примерно 25 000 евро за штуку), перфузоры (от 1500 евро за штуку) и аппараты для подогрева крови и инфузионных растворов (от 1500 евро за штуку).
Из Украины в Эстонию привозят детские книги и учебники на украинском, чтобы создать для самых маленьких беженцев лучшие условия обучения и проживания. Книга на родном языке безусловно порадует оказавшегося вдали от дома ребенка.
Пальтс подчеркнул, что помощь необязательно должна быть денежной – например, производители или импортеры медицинской техники и различных вспомогательных средств могут предоставить их. «Крайне ценны любая помощь и контакты, мы по возможности сотрудничаем прежде всего с местными предприятиями. Крайне ценно также знание, что у нас есть предприниматели, которые производят или ввозят различные медицинские аппараты и средства», – сказал он.