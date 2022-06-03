Мартин Хельме: что будет дальше? Теперь все зависит от центристов

- Вы слышали, что несколько минут назад премьер-министр Кая Каллас отправила в отставку всех министров Центристской партии?

- Не слышал, полчаса назад в СМИ было еще спокойно.

- Разве у вас уже не идут переговоры между Центристской партией, EKRE и «Отечеством»?

- Это непростой вопрос. Правительство не просто перестало работать (пауза), а было распущено. Это также было одной из причин, почему мы не вынесли вотум недоверия Лийне Керсне (Партия реформ) на прошлой неделе. Мы были готовы ждать, чтобы получить голоса Центристской партии. Что теперь будет дальше? Это все-таки вопрос к Центристской партии.

- Вам не поступило ни одного телефонного звонка?

- В связи с этим - нет. Мы обсуждали семейное пособие, но не говорили о планах по формированию правительства.

- Центристская партия загнала себя в угол?

- Я вижу, что обе коалиционные партии хотели, чтобы правительство было распущено, но ни одна из них не хотела быть той, кто это сделает. Теперь это сделала Кая Каллас. Но сама Каллас не желает уходить в отставку, а предпочитает, чтобы ее сняли. Ее шаг должен это спровоцировать. Но кто сформирует следующее правительство, никто не знает.

- Вы сказали, что Партия реформ ведет переговоры с социал-демократами и «Отечеством»?