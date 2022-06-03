Ставший причиной развала правительства законопроект о повышении семейных пособий, который на этой неделе обсуждал Рийгикогу, относится к категории необеспеченных обещаний - ранее заявил в интервью советник президента ЭР Каспар Оя. Фактически он обвинил последние правительства Эстонии в том, что даже в хорошие для экономики годы они тратили так много, что бюджет был все время дефицитным.
Безудержный праздник кредитования кончился? Партии отвечают на критику советника президента
В прошлом - экономист Банка Эстонии, с февраля консультирующий главу государства по вопросам экономики, Оя заявил порталу ERR в частности, что на протяжении ряда лет в госбюджете по политическим причинам наращивались дополнительные расходы, которые теперь становятся бременем для бюджета.
"Займы правительства в последние месяцы тоже стали дорожать, и проценты все больше повышаются. В какой-то момент такие заимствования станут нам не под силу, и тогда покрытие уже придется искать очень быстро. Прошлое показывает, что этот процесс может быть очень неприятным", - указал Каспар Оя.
Что могут сказать на это в свое оправдание представители политических партий, входивших в составы правительств в последние несколько лет и какой видится ситуация со стороны новой политической силе, еще не стоявшей у руля?
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ):
Каспар Оя прав - государственный бюджет должен быть в равновесии, а налоговая система – единообразной, чёткой и прозрачной. И всегда, находясь в правительстве, именно эти принципы мы и отстаивали. К сожалению, с 2016 года по 26 января 2021 года бюджетная политика была сильно изменена, и в результате сейчас мы имеем практически ступенчатую систему подоходного налога, дефицит в бюджете и долговую нагрузку. При этом законы экономики никто не отменял. Инфляция очевидна. Однако, всеобщие дотации и пособия в плане обуздания инфляции в хоть сколько-то отдаленной перспективе не являются подходящим инструментом. Наоборот, они достигают противоположного эффекта, то есть сохраняют высокий уровень цен.
Что касается вопроса финансовых источников покрытия тех или иных расходов-обещаний, то возьмем хотя бы последний законопроект о семейных пособиях, согласно которому налогоплательщики нашей страны должны будут ежегодно нести расходы более 300 миллионов евро в год, чтобы обеспечить семьи с тремя детьми пособием в размере 1000 евро в месяц. Одна из причин, почему мы противостоим данному законопроекту – это отсутствие даже намека на источник покрытия. Да, находясь в оппозиции ты можешь просто призывать раздавать деньги всем. Но когда ты находишься в правительстве, ты несешь ответственность, поскольку ты распоряжаешься не своими деньгами, а деньгами налогоплательщиков. Ты должен отвечать на вопросы о том, что мы можем сделать в рамках нашей казны, и откуда в нее поступает доход. Сейчас речь идет о дополнительных расходах в размере 300 миллионов евро в год, которые каждый год индексируются, то есть увеличиваются. Это означает, что дополнительно нужно находить в год около 300 миллионов евро. Чем компенсируется эти расходы? Только урезанием каких-то других расходов или повышением налогов. Кстати, Центристская партия выступает за повышение налогов. Каких? По подсчетам, чтобы покрыть эти 300 миллионов евро в год, следует повысить, например, налог с оборота до 22-23%. Видимо, цены в магазинах для центристов ещё пока слишком маленькие, надо их повысить еще – считают центристы. Ну или ещё больше обложить налогами работающего человека, повысив подоходный налог до 24%
Да, обеспечить семьи с тремя детьми пособием в размере 1000 евро в месяц – неплохая идея. Но! Объективные данные указывают на то, что в самом большом риске бедности у нас находятся родители-одиночки, пособие которых составляет 19,6 евро в месяц. И данный трёхсотмиллионный законопроект никаким образом не предусматривает повышение пособий именно для родителей-одиночек, хотя очевидно, что необходимость в этом назрела.
И что нам делать с другими сферами? Ведь дополнительного финансирования у нас ждут и система высшего образования, и система здравоохранения, и учителя, спасатели, полицейские и так далее.
Вице-председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк ("Отечество"):
"Отечество" всегда давало обещания (все основные обещания, данные на последних трех выборах в Рийгикогу, были выполнены) и выполнzло их, и они также оказали положительное влияние на экономику. Здесь можно провести параллель с предыдущими выборами в Рийгикогу. До них самые дорогие предвыборные обещания давали cоцдемы и EKRE (2 с лишним миллиарда), Партия реформ и Центристская партия (около 1,5 млрд), а цена обещаний "Отечества" составляла около 600 млн.
Для сравнения, за последние пять месяцев правительство дало обещаний по расходам на оборону почти на миллиард, а в дополнительном бюджете этого года - на 800 миллионов. Эти расходы в таком объеме государство практически не планировало в Законе о госбюджете.
Сегодня мы видим, что более эффективные семейные пособия – единственно возможное решение в условиях экономического кризиса, учитывая влияние инфляции и то, что происходит на энергетическом рынке. Ни один ребенок или семья в Эстонии не должны страдать от лишений из-за нерешительности или бездействия правительства.
Член финансовой комиссии Рийгикогу Дмитрий Дмитриев (Центристская партия):
На предыдущие правительства пришелся вызванный пандемией коронавируса кризис. Из-за введенных ограничений целые сектора экономики и многие рабочие места оказались под угрозой, многим предприятиям угрожало закрытие. Поэтому было необходимо принимать срочные противоциклические меры в виде антикризисной поддержки людей и предприятий. Напомню, что тогда средства на сохранение рабочих мест были направлены через Кассу по безработице, временно изменился порядок возмещения больничных листов (выплаты стали осуществляться со второго дня), также помощь была направлена ряду секторов и местным самоуправлениям. То, что весной 2020 года правительство поступило верно, доказывают показатели экономического роста – в четвертом квартале 2021 года рост ВВП составил 8,6%. Именно благодаря оперативным решениям, которые хоть и увеличили на время расходы и внешний долг, стало возможным быстрое восстановление экономики.
Для сравнения: в кризис 2008 - 2009 годов активно проводились различные урезания. Была сокращена доходная база местных самоуправлений, заморожен ряд инвестиционных проектов, вливаний в экономику не делалось. Результат – стремительный рост безработицы, экономический спад почти 16% в 2009 году и довольно долгое восстановление экономики. Это говорит о том, что профицит бюджета не может быть в период кризиса самоцелью, в приоритете должна быть поддержка населения и сильнее всего пострадавших секторов экономики.
Тему бюджетного дефицита-профицита следовало бы рассматривать несколько шире. Нынешняя налоговая система, созданная в 2000-х годах, не оправдала возложенных на нее ожиданий – ее авторы тогда со всех трибун обещали за 15 лет вывести Эстонию в пятерку самых богатых стран ЕС. На сегодняшний день налоговая система устарела и не является жизнеспособной, учитывая как нашу демографическую ситуацию, так и структуру налогов в доходной базе государства. Это на одном из заседаний парламентской финансовой комиссии подтвердил председатель совета по госбюджету Рауль Эаметс: он подчеркнул, что сегодняшняя налоговая система в будущем не сможет обеспечить покрытие затрат. Кроме того, ее огромный недостаток в том, что бедные становятся беднее, а богатые – богаче.
Не соглашусь с критикой советника президента в адрес законопроекта о повышении семейных пособий, который назвал его необеспеченным обещанием. Финансовая составляющая законопроекта просчитана, а осенью будет пересмотр бюджетной стратегии, что дает возможность привести планы повышения пособий в соответствие с бюджетной политикой. Повышение детских пособий – это вопрос приоритетов. Если мы находим средства на другие важные расходы, то обязательно найдем и их и на семьи с детьми. Для нас – это инвестиция в будущее, ведь именно за счет растущего населения и полного пересмотра налоговой системы мы сможем предоставить населению те услуги и поддержку, в которых они нуждаются.
Финансовый эксперт Рон Лувищук (Ээсти 200):
О том, что бюджетная политика правительства и особенно парламентских фракций не прозрачна и зачастую вредна Эстонии говорили давно, но на этой неделе мы получили наглядное подтверждение того, что ради политических выгод парламентарии готовы прикрываясь детьми залезть в карман каждому жителю Эстонии.
Принятый в первом чтении законопроект о повышении семейных пособий обойдется по подсчетам в 300 миллионов евро в год. Таких денег в бюджете нет. Где их взять - непонятно – видимо надо будет повышать налоги или сокращать расходы государства.
Сокращать расходы не получится – нет таких статей в бюджете, где можно было бы найти 300 миллионов. Не забывайте еще и возможную компенсацию за отопление и электричество этой зимой. Значит надо будет повысить налоги. Но какие налоги и насколько планируется повысить, никто из парламентариев не говорит.
Парламентарии потому и не предлагают никаких источников финансирования, так как знают о цифре, которую пытаются скрыть от избирателей.
Три процента. Именно на 3%, до 23%, должен быть увеличен подоходный налог каждого жителя Эстонии, чтобы государство могло собрать 300 миллионов евро дополнительно. Не уверен, что все жители Эстонии согласятся с таким повышением налогов даже на такие благие цели.
Конечно было бы неплохо взять такую сумму из резервов, но, во-первых, мы не знаем, на что еще в это кризисное время понадобятся резервы, а во-вторых, предыдущие правительства не собирали в хорошие годы резервы на голодные года (как советует в том числе и Библия), а безудержно тратились и даже увеличили государственный долг.
В самом увеличении государственного долга нет ничего страшного, если только деньги инвестируют в то, что принесет пользу стране в длительной перспективе. К сожалению, предыдущие правительства по большей части проедали кредиты, тратя их на удовлетворение своих политических амбиций.
Социал-демократическая партия и EKRE к моменту публикации материала своих комментариев не прислали.