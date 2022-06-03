Безудержный праздник кредитования кончился? Партии отвечают на критику советника президента

Что касается вопроса финансовых источников покрытия тех или иных расходов-обещаний, то возьмем хотя бы последний законопроект о семейных пособиях, согласно которому налогоплательщики нашей страны должны будут ежегодно нести расходы более 300 миллионов евро в год, чтобы обеспечить семьи с тремя детьми пособием в размере 1000 евро в месяц. Одна из причин, почему мы противостоим данному законопроекту – это отсутствие даже намека на источник покрытия. Да, находясь в оппозиции ты можешь просто призывать раздавать деньги всем. Но когда ты находишься в правительстве, ты несешь ответственность, поскольку ты распоряжаешься не своими деньгами, а деньгами налогоплательщиков. Ты должен отвечать на вопросы о том, что мы можем сделать в рамках нашей казны, и откуда в нее поступает доход. Сейчас речь идет о дополнительных расходах в размере 300 миллионов евро в год, которые каждый год индексируются, то есть увеличиваются. Это означает, что дополнительно нужно находить в год около 300 миллионов евро. Чем компенсируется эти расходы? Только урезанием каких-то других расходов или повышением налогов. Кстати, Центристская партия выступает за повышение налогов. Каких? По подсчетам, чтобы покрыть эти 300 миллионов евро в год, следует повысить, например, налог с оборота до 22-23%. Видимо, цены в магазинах для центристов ещё пока слишком маленькие, надо их повысить еще – считают центристы. Ну или ещё больше обложить налогами работающего человека, повысив подоходный налог до 24%