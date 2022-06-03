Сегодня, 3 июня, в Кадриорге президент Алар Карис встретился с премьер-министром Каей Каллас, которая передала главе государства предложение об отправке в отставку всех министров Центристской партии, входящих в правящую коалицию.
Президент одобрил решение Каллас: все министры-центристы отправлены в отставку
Президент одобрил решение Каллас: все министры-центристы отправлены в отставку
По решению президента в отставку отправлены министр окружающей среды Эрки Сависаар, министр культуры Тийт Терик, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр государственного управления Яак Ааб, министр внутренних дел Кристиан Яани , министр здоровья и труда Танель Кийк и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
Официальное заявление Каллас в полном объеме читайте здесь.
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