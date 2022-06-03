Лаури Ляэнеметс: центристы и EKRE не отказались от плана создать свое правительство

По словам Ляэнеметса, суровая реальность такова, что государство уже несколько недель, по сути, никем не управляется, и это в то время, когда Эстония столкнулась с самым серьезным с момента восстановления независимости кризисом в сфере безопасности, а безумная инфляция бьет всё новые рекорды.

Лаури Ляэнеметс поддержал решение премьер-министра официально завершить закончившееся сотрудничество с Центристской партией, поскольку это позволит прояснить ситуацию и выйти из тупика, в котором страна находится все последние недели.

«В Эстонии правительственный кризис продолжается уже три недели, и государство осталось без власти. Для социал-демократов важно, чтобы в сегодняшней ситуации в сфере безопасности у нас было ориентированное на интересы Эстонии и проевропейское правительство. Я считаю, что Эстония должна как можно скорее получить дееспособное правительство. В этом вопросе мы солидарны с лидером Партии реформ. Социал-демократы обязательно обсудят предложение правления Партии реформ начать переговоры о создании новой коалиции, если оно будет сделано официально», – отметил Ляэнеметс.

По его словам, Центристская партия хочет создать коалицию с «Отечеством» и EKRE, и на протяжении нескольких недель велась активная подготовительная работа к этому.

«Но сегодня мне кажется, что партия «Отечество», имеющая богатый опыт нахождения во власти, понимает, что воссоздание коалиции центристов, EKRE и «Отечества», и особенно в нынешней ситуации в сфере безопасности, является реальной угрозой для эстонского государства, отношений с союзниками и экономики», – подчеркнул лидер социал-демократов.

Он также сказал, что решение Каи Каллас освободить министров от Центристской партии от должности дает «Отечеству» возможность сформировать четкую позицию – с кем идти на переговоры.