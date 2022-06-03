Профессиональный бодибилдер Пол Полочек умер сразу после соревнования

Профессиональный бодибилдер ушел из жизни через несколько часов после участия в турнире NPC Worldwide Championship. Причина смерти спортсмена пока не установлена. У него остались жена и маленькая дочь.

«Бодибилдинг был твоей жизнью. Ты не забыт, ты живешь в наших сердцах. Мы будем любить тебя вечно», — написала супруга культуриста Катрин Денев в социальной сети.