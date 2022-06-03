Польский культурист Пол Полочек скончался после участия в чемпионате в Германии. Ему было 37 лет. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Профессиональный бодибилдер Пол Полочек умер сразу после соревнования
Профессиональный бодибилдер Пол Полочек умер сразу после соревнования
Профессиональный бодибилдер ушел из жизни через несколько часов после участия в турнире NPC Worldwide Championship. Причина смерти спортсмена пока не установлена. У него остались жена и маленькая дочь.
«Бодибилдинг был твоей жизнью. Ты не забыт, ты живешь в наших сердцах. Мы будем любить тебя вечно», — написала супруга культуриста Катрин Денев в социальной сети.
В детстве Полочек увлекался футболом, но в подростковом возрасте решил заняться бодибилдингом. Он выиграл свой первый чемпионат по бодибилдингу среди юниоров в возрасте 17 лет, а затем в 2012 году занял второе место на чемпионате Германии в супертяжелом весе. В 2017-м он выиграл турнир «Арнольд Классик», что позволило ему считаться настоящим профессионалом среди культуристов.
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