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БЛОГ ⟩ Каллас о развале коалиции: министры-центристы вели подрывную работу, Эстонии нужно работоспособное правительство

rus.postimees.ee
Каллас о развале коалиции: министры-центристы вели подрывную работу, Эстонии нужно работоспособное правительство
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Председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас рассказала на пресс-конференции в Доме Стенбока об освобождении от должности министров Центристской партии и о переговорах по формированию нового правительства. 

Сегодня по предложению Каи Каллас президент Алар Карис отправил в отставку всех министров Центристской партии.

По решению президента министр окружающей среды Эрки Сависаар, министр культуры Тийт Терик, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр государственного управления Яак Ааб, министр внутренних дел Кристьан Яани, министр здоровья и труда Танел Кийк и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс отправлены в отставку.

Сегодня Каллас предложила «Отечеству» и социал-демократам начать переговоры о формировании нового правительства.

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