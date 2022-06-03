Председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас расскажет на пресс-конференции, которая начнется в 16:00 в доме Стенбока, об освобождении от должности министров Центристской партии и о переговорах по поводу формировании нового правительства. За пресс-конференцией можно следить на Rus.Postimees в прямом эфире и в блоге.
БЛОГ ⟩ Кая Каллас о формировании новой коалиции: сотрудничества с EKRE при моем правительстве не будет
Кая Каллас о формировании новой коалиции: сотрудничества с EKRE при моем правительстве не будет
Сегодня по предложению Каи Каллас президент Алар Карис отправил в отставку всех министров Центристской партии.
По решению президента министр окружающей среды Эрки Сависаар, министр культуры Тийт Терик, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр государственного управления Яак Ааб, министр внутренних дел Кристьан Яани, министр здоровья и труда Танел Кийк и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс отправлены в отставку.
Сегодня Каллас предложила «Отечеству» и социал-демократам начать переговоры о формировании нового правительства.
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