БЛОГ ⟩ Кая Каллас о формировании новой коалиции: сотрудничества с EKRE при моем правительстве не будет

Председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас расскажет на пресс-конференции, которая начнется в 16:00 в доме Стенбока, об освобождении от должности министров Центристской партии и о переговорах по поводу формировании нового правительства. За пресс-конференцией можно следить на Rus.Postimees в прямом эфире и в блоге.