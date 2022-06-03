ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Кая Каллас рассказывает о распаде правительства и формировании нового

Председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас расскажет на пресс-конференции, которая начнется в 16:00 в доме Стенбока, об освобождении министров Центристской партии и переговорах о формировании нового правительства. За пресс-конференцией можно следить на Rus.Postimees в прямом эфире и в блоге.