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Кто будет замещать отправленных в отставку министров-центристов?

rus.postimees.ee
Кто будет замещать отправленных в отставку министров-центристов?
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Пресс-конференция правительства. На фото Кая Каллас и Яак Ааб.
Пресс-конференция правительства. На фото Кая Каллас и Яак Ааб. Фото: Mihkel Maripuu

С согласия президента Алара Кариса от должности были освобождены министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр окружающей среды Эрки Сависаар и министр культуры Тийт Терик.

До того, как будет сформирована новая коалиция, освобожденных от должности министров будут замещать члены правительства от Партии реформ в соответствии с порядком замещения министров.

Согласно действующему порядку, министра государственного управления Яака Ааба будет замещать министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министра здоровья и труда Танеля Кийка – министр социальной защиты Сигне Рийсало, министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс – министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть, министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса – министр юстиции Марис Лаури, министра внутренних дел Кристиана Яани – министр обороны Калле Лаанет, министра окружающей среды Эрки Сависаара – министр сельской жизни Урмас Круузе, а министра культуры Тийта Терика – министр образования и науки Лийна Керсна.

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