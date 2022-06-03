Хелир-Валдор Сеэдер: я сказал Кае Каллас, что мы готовы к переговорам

«Я ответил, что мы готовы к переговорам. Отечественники хотят участвовать в этом процессе», - объяснил Сеэдер.

Это, конечно, не является обещанием того, что новая коалиция будет создана, это просто первый шаг, добавил Сеэдер и сказал, что никаких конкретных договоренностей в Каллас еще нет: ни по времени, ни по месту встречи. По его словам, в понедельник соберется фракция и правление партии, чтобы обсудить вопрос правительства и предложение Каллас.

«Я не хочу сейчас проводить никаких красных линий, но я особо и не знаю, какие темы являются для нас важными. Семейные пособия. Эстоноязычное образование. Мы должны заниматься повышением цен». О росте цен Сеэдер добавил, что очень хорошо понимает, что во многом речь идет о тенденции, имеющей влияние извне, и быстро чуда не сотворить: «Но какие-то возможности есть и у нас».

Также важными являются расходы на оборону и безопасность: «Но тут я все же считаю, что особых споров нет, и партии в парламенте едины во мнении».