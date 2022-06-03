Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что Кая Каллас предложила ему начать переговоры о создании новой коалиции. Находящийся сейчас в больнице Сеэдер рассказал Postimees, что за несколько минут до появления официального сообщения, Каллас сообщила ему, что планирует предложить президенту отправить министров-центристов в отставку и предложить партии «Отечество» и социал-демократам начать переговоры о создании новой коалиции.
Хелир-Валдор Сеэдер: я сказал Кае Каллас, что мы готовы к переговорам
«Я ответил, что мы готовы к переговорам. Отечественники хотят участвовать в этом процессе», - объяснил Сеэдер.
Это, конечно, не является обещанием того, что новая коалиция будет создана, это просто первый шаг, добавил Сеэдер и сказал, что никаких конкретных договоренностей в Каллас еще нет: ни по времени, ни по месту встречи. По его словам, в понедельник соберется фракция и правление партии, чтобы обсудить вопрос правительства и предложение Каллас.
«Я не хочу сейчас проводить никаких красных линий, но я особо и не знаю, какие темы являются для нас важными. Семейные пособия. Эстоноязычное образование. Мы должны заниматься повышением цен». О росте цен Сеэдер добавил, что очень хорошо понимает, что во многом речь идет о тенденции, имеющей влияние извне, и быстро чуда не сотворить: «Но какие-то возможности есть и у нас».
Также важными являются расходы на оборону и безопасность: «Но тут я все же считаю, что особых споров нет, и партии в парламенте едины во мнении».
Сеэдер предъявил Каллас и одну претензию. По его словам, такой шаг – отправить всех министров-центристов в отставку, а самой остаться на должности – не является правильным и не согласуется с понятиями Конституции о том, как работают правительства и коалиции: «Это не является противозаконным, но так не учитывают парламент и это нехорошо».