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Рейнсалу: мы не исключаем возможности коалиционных переговоров с реформистами

BNS
Рейнсалу: мы не исключаем возможности коалиционных переговоров с реформистами
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Jaan Vanaaseme

Ведущий политик "Отечества" Урмас Рейнсалу заявил в пятницу в студии Postimees, что партия не исключает коалиционные переговоры с Партией реформ, позицию сформируют в понедельник.

По словам Рейнсалу, Каллас связалась с лидером "Отечества" Хелиром-Валдором Сеэдером и сообщила о планах исключить центристов. «Ранее со стороны "Отечества" никакие коалиционные переговоры не происходили», - сказал Рейнсалу, добавив, что сейчас другая ситуация.

По словам Рейнсалу, "Отечество" считает, что следует дождаться официального предложения и затем можно будет обсудить сложившуюся ситуацию.

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