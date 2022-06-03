Рейнсалу: мы не исключаем возможности коалиционных переговоров с реформистами

По словам Рейнсалу, Каллас связалась с лидером "Отечества" Хелиром-Валдором Сеэдером и сообщила о планах исключить центристов. «Ранее со стороны "Отечества" никакие коалиционные переговоры не происходили», - сказал Рейнсалу, добавив, что сейчас другая ситуация.