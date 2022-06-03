Ведущий политик "Отечества" Урмас Рейнсалу заявил в пятницу в студии Postimees, что партия не исключает коалиционные переговоры с Партией реформ, позицию сформируют в понедельник.
Рейнсалу: мы не исключаем возможности коалиционных переговоров с реформистами
Рейнсалу: мы не исключаем возможности коалиционных переговоров с реформистами
По словам Рейнсалу, Каллас связалась с лидером "Отечества" Хелиром-Валдором Сеэдером и сообщила о планах исключить центристов. «Ранее со стороны "Отечества" никакие коалиционные переговоры не происходили», - сказал Рейнсалу, добавив, что сейчас другая ситуация.
По словам Рейнсалу, "Отечество" считает, что следует дождаться официального предложения и затем можно будет обсудить сложившуюся ситуацию.