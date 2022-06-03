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Юри Ратас: мне непонятно решение премьер-министра

rus.postimees.ee
Юри Ратас: мне непонятно решение премьер-министра
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Remo Tõnismäe

Лидер Центристской партии Юри Ратас написал в социальных сетях, что не понимает решения премьер-министра Каи Каллас об отставке министров- центристов.

По словам Юри Ратаса, возможно, этим ходом Партия реформ пытается отвлечь внимание от проблем, которые волнуют эстонское общество. «Если Кая Каллас не хочет увеличивать семейные пособия, снижать акциз на топливо и предлагать эстонцам помощь от чрезвычайно высокой инфляции, то об этом следует заявить публично или самой уйти в отставку. Это был бы честный и достойный шаг госдеятеля, учитывая тот факт, что сама премьер-министр неоднократно ссылался на отставку».

Ратас напоминает, что Центристская партия несет ответственность за правительство с 2016 года и за это время пережила несколько кризисов. «Яак Ааб, Танель Кийк, Эрки Сависаар, Таави Аас, Тийт Терик, Эва-Мария Лийметс и Кристиан Яани выполняли свою работу с большой самоотдачей, ставя на первое место ценности эстонского государства и благополучие народа. Спасибо вам за это!» - заключил Ратас.

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