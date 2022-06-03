Лидер Центристской партии Юри Ратас написал в социальных сетях, что не понимает решения премьер-министра Каи Каллас об отставке министров- центристов.
Юри Ратас: мне непонятно решение премьер-министра
По словам Юри Ратаса, возможно, этим ходом Партия реформ пытается отвлечь внимание от проблем, которые волнуют эстонское общество. «Если Кая Каллас не хочет увеличивать семейные пособия, снижать акциз на топливо и предлагать эстонцам помощь от чрезвычайно высокой инфляции, то об этом следует заявить публично или самой уйти в отставку. Это был бы честный и достойный шаг госдеятеля, учитывая тот факт, что сама премьер-министр неоднократно ссылался на отставку».
Ратас напоминает, что Центристская партия несет ответственность за правительство с 2016 года и за это время пережила несколько кризисов. «Яак Ааб, Танель Кийк, Эрки Сависаар, Таави Аас, Тийт Терик, Эва-Мария Лийметс и Кристиан Яани выполняли свою работу с большой самоотдачей, ставя на первое место ценности эстонского государства и благополучие народа. Спасибо вам за это!» - заключил Ратас.