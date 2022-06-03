Юри Ратас: мне непонятно решение премьер-министра

По словам Юри Ратаса, возможно, этим ходом Партия реформ пытается отвлечь внимание от проблем, которые волнуют эстонское общество. «Если Кая Каллас не хочет увеличивать семейные пособия, снижать акциз на топливо и предлагать эстонцам помощь от чрезвычайно высокой инфляции, то об этом следует заявить публично или самой уйти в отставку. Это был бы честный и достойный шаг госдеятеля, учитывая тот факт, что сама премьер-министр неоднократно ссылался на отставку».