100 дней войны. Какие раны лечат солдатам в Днепровской больнице?

Инна Шульженко работает психологом в организации Caritas, помогает военным беженцам и их детям, распределяет гуманитарную помощь, организует размещение людей, прибывших с фронтов... Это то место, где она чувствует себя нужной.

Она ужасно тоскует по своим детям, 9-летней Кирине и 19-летнему Ивану, которые живут в Вильнюсе, но говорит, что в Днепре у нее есть дети, с которыми она работает терапевтом и которых нельзя оставлять без внимания.

Инна Шульженко получила сообщение от подруги, которая работает медсестрой-волонтером в больнице. «Инна, ты можешь принести раненым трусы, носки, туалетные принадлежности...» – говорится в нем.

Ранение солдата. Лечение в Днепре. Фото: Частный архив

Все знают, что она всего лишь психолог, чья миссия – поддерживать мирных жителей... Она должна была бы передать это письмо другим волонтерам. Но Инна делает исключение и говорит: «Ладно, посмотрим, что я умею…»

Инна Шульженко думает о мальчишках, многие из которых ровесники ее собственного сына и которых привезли в больницу их города с фронта на Донбассе. «Эти мальчики так молоды, и у них у всех есть одно желание: остановить войну! – говорит она. – Чтобы дети жили под тихим небом, чтобы в небе вместо ракет летали птицы и воздушные змеи. Эти ребята готовы отдать свое здоровье и даже жизнь… »