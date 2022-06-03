Инна Шульженко признается, что далеко не всем может поделиться и описать то, что она чувствует, находясь в городе Днепре в центральной Украине. Мыслей много, они сбивают с толку, и что хуже всего, война затягивается.
100 дней войны. Какие раны лечат солдатам в Днепровской больнице?
Инна Шульженко работает психологом в организации Caritas, помогает военным беженцам и их детям, распределяет гуманитарную помощь, организует размещение людей, прибывших с фронтов... Это то место, где она чувствует себя нужной.
Она ужасно тоскует по своим детям, 9-летней Кирине и 19-летнему Ивану, которые живут в Вильнюсе, но говорит, что в Днепре у нее есть дети, с которыми она работает терапевтом и которых нельзя оставлять без внимания.
Инна Шульженко получила сообщение от подруги, которая работает медсестрой-волонтером в больнице. «Инна, ты можешь принести раненым трусы, носки, туалетные принадлежности...» – говорится в нем.
Все знают, что она всего лишь психолог, чья миссия – поддерживать мирных жителей... Она должна была бы передать это письмо другим волонтерам. Но Инна делает исключение и говорит: «Ладно, посмотрим, что я умею…»
Инна Шульженко думает о мальчишках, многие из которых ровесники ее собственного сына и которых привезли в больницу их города с фронта на Донбассе. «Эти мальчики так молоды, и у них у всех есть одно желание: остановить войну! – говорит она. – Чтобы дети жили под тихим небом, чтобы в небе вместо ракет летали птицы и воздушные змеи. Эти ребята готовы отдать свое здоровье и даже жизнь… »
Инна показывает на снимках из госпиталя, как выглядит сломанная нога, колено, как выглядит рана, если у солдата уже нет одного плеча. Стоит ли это вообще показывать?!
Никто не знает, где проходит черта, что показывать, а что не показывать, учитывая, что к агрессии России в Украине нельзя привыкнуть. Эта война совсем не обычная. Эти кровавые раны действительно есть, эти мужчины, которых сегодня латают в Днепре, еще вчера были совершенно здоровы.
«Отправляю три самых невинных снимка, другие не буду», – говорит Инна Шульженко.
На улицах Днепра можно увидеть все больше молодых солдат.
«На детских площадках дети, а мимо проходят солдаты в полном вооружении… Это реальность всей Украины. Я знаю из книг, что Украина никогда не сдавалась, Украина всегда за свою землю и за свой народ. Теперь другого пути нет!»
2 июня российские агрессоры обстреляли из пушек село Марьянское на берегу Днепра. В результате нападения пострадали двое несовершеннолетних и их мать. Два жилых дома полностью разрушены, еще несколько зданий повреждены. Газопроводы и электрические сети вышли из строя. Об этом в Telegram заявил глава военного управления Днепропетровской области Валентин Резниченко, сообщила «Украинская правда».
Марьянское находится в 100 километрах к юго-западу от Днепра. Все указывает на то, что российские войска на юго-западе Днепра готовятся атаковать Николаев, чтобы приблизиться к Одессе.