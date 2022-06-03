Яна Тоом прогнозирует: на днях Кылварт снова будет объявлен прокремлевским азиатом

Депутат Европарламента и член правления Центристской партии Яна Тоом высказалась о сегодняшних событиях на своей странице в социальной сети:

«Кая Каллас отправила министров-центристов в отставку. Официальная причина – голосование против законопроекта о переводе русских детсадов на эстонский язык. Ну и старая шарманка о том, что в условиях внешнеполитического кризиса нельзя сотрудничать с партией, представляющий интересы русскоязычной общины.

На самом деле, конечно, дело не в этом – дело в попытке центристов вернуть в повестку дня вопросы социального благополучия. Нас ждут очень суровые времена и главный вопрос сегодня – как пережить зиму. Но на саммитах, где Кая блистает как самый громкий голос Восточной Европы, об этом не говорят.

Если все пойдет так, как задумали реформисты, у нас очень скоро появится возможность увидеть, сколько дури было остановлено центристами в правительстве. И, разумеется, на стол снова ляжет национальная карта – страх перед внутренним врагом позволит на время отвлечь людей от инфляции, роста цен и заготовки дров. И, разумеется, будет предпринята попытка сместить Кылварта. Думаю, буквально на днях он снова будет объявлен прокремлевским азиатом.