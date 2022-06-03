Президент Карис: кризис нынешней коалиции назревал давно

Комментируя разразившийся в пятницу правительственный кризис, Карис сообщил, что премьер-министр Кая Каллас в 14 часов явилась во дворец в Кадриорге и передала ему предложение освободить от должности всех министров от Центристской партии.

«В 14.49 я подписал соответствующее решение. По-человечески мне очень жаль, что многие из освобожденных сегодня министров узнали об этом только из СМИ. Распад коалиции Партии реформ и Центристской партии назревал уже давно и пришел сегодня к своему концу. Я считаю, что теперь надо действовать быстро, что нельзя терять время. Эстония срочно нуждается в дееспособной коалиции и в работоспособном правительстве. В правительстве, которое способно принимать решения и управлять государством», – сказал Карис.

«Мы живем в турбулентное время, оно неспокойно и у нас, и за рубежом, Европа переживает сильнейший за последнее десятилетие кризис в сфере безопасности. У нас остаются нерешенные проблемы в сфере энергетики безопасности, обостряются социально-экономические проблемы, растут счета за электричество, отопление и газ, всё это ставит под угрозу благополучие людей. И над всем этим – неизвестность, где взять средства на покрытие растущих бюджетных расходов».