В рамках семейного дня Кристийне была собрана достойная сумма для детей из Украины

«Для нас большая честь принять участие в организации такого праздника вместе с Управой района Кристийне и футбольным клубом FC Flora. Также было очень приятно познакомиться с сообществом и сделать что-то вместе. С погодой тоже невероятно повезло!», – сказал Кристьян Кивипалу, президент Lions Club LC Tallinn Kristiine. Lions Club LC Tallinn Kristiine собрал пожертвования для детей украинских военных беженцев на сумму более 1000 евро. За эту сумму дети смогут принять участие в детском летнем футбольном лагере FC Flora. Кивипалу также поблагодарил Красный Крест, Coca Cola и Balbiino, которые предоставили на это мероприятие мороженое и напитки.

«Мы считаем очень важным проводить мероприятия вместе с благотворительной кампанией. Особенно в этом году, так мы все хотели помочь и поддержать местных и украинских детей, организовав праздник, который привнёс в их жизнь счастливые моменты и новых друзей. Парк Ряэгу находится в самом сердце Кристийне, и отлично подошёл для семейного праздника», – говорит старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Фото: Управа района Кристийне

Стол с призами был длинным и богатым на подарки, каждый билет лотереи был выигрышным. Со стороны Lions Club LC Tallinn Kristiine было 2 пары беговых кроссовок, рюкзаки, полотенца для купания и сауны.