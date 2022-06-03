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Евросоюз осудил попытки России аннексировать оккупированные районы Украины

Deutsche Welle
Евросоюз осудил попытки России аннексировать оккупированные районы Украины
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Российские солдаты в Херсонской области
Российские солдаты в Херсонской области Фото: Postimees

Попытки России насильно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области – нарушение международного права, заявил Жозеп Боррель. Евросоюз не признает российские паспорта, выданные в этих регионах, сказал он.

Евросоюз решительно осудил российские президентские указы от 25 и 30 мая об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ и выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, украинским детям, не находящимся на попечении у родителей, и инвалидам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. ЕС не признает эти паспорта, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в пятницу, 3 июня.

В документе указывается, что Евросоюз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранные и легитимные украинские администрации. «Евросоюз также осуждает попытки ввести в обращение российский рубль параллельно с украинской гривной и ввести российскую программу обучения и изменить язык преподавания в школах на тех территориях Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под незаконным контролем вторгшихся российских войск», – говорится в заявлении.

Виновные в нарушении права понесут ответственность

«Любые попытки изменить статус украинских территорий - явное нарушение международного права, Устава ООН и Конституции Украины, которые еще сильнее подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. Они не будут признаны Европейским Союзом. Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушению международных норм и международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности за эти незаконные действия», – предупредил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС непоколебим в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и требует от России вывести все войска и военную технику с территории Украины в ее международно признанных границах.

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