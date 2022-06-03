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Центристы решили начать переговоры о формировании правительства с EKRE и «Отечеством»

rus.postimees.ee
Центристы решили начать переговоры о формировании правительства с EKRE и «Отечеством»
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Танель Кийк
Танель Кийк Фото: Madis Veltman

В пятницу правление Центристской партии приняло решение начать политические консультации с EKRE и «Отечеством» для формирования правительства, заявил отправленный в отставку министр здоровья и труда Танель Кийк.

«Семь министров Центристской партии были освобождены со дня, что является беспрецедентным случаем», – сказал Киик в интервью «Актуальной камере».

«В сложившейся ситуации правление Центристской партии консенсусом приняло решение начать политические консультации с Консервативной народной партией Эстонии и партией "Отечество"», – подтвердил Кийк.

В пятницу председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас подала президенту Алару Карису прошение об отставке министров от Центристской партии, и предложила «Отечеству» и Социал-демократической партии Эстонии начать переговоры о формировании нового правительства. Президент Карис освободил министров от должностей.

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