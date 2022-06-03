В пятницу правление Центристской партии приняло решение начать политические консультации с EKRE и «Отечеством» для формирования правительства, заявил отправленный в отставку министр здоровья и труда Танель Кийк.
Центристы решили начать переговоры о формировании правительства с EKRE и «Отечеством»
Центристы решили начать переговоры о формировании правительства с EKRE и «Отечеством»
«Семь министров Центристской партии были освобождены со дня, что является беспрецедентным случаем», – сказал Киик в интервью «Актуальной камере».
«В сложившейся ситуации правление Центристской партии консенсусом приняло решение начать политические консультации с Консервативной народной партией Эстонии и партией "Отечество"», – подтвердил Кийк.
В пятницу председатель Партии реформ и премьер-министр Кая Каллас подала президенту Алару Карису прошение об отставке министров от Центристской партии, и предложила «Отечеству» и Социал-демократической партии Эстонии начать переговоры о формировании нового правительства. Президент Карис освободил министров от должностей.