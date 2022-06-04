Как закончится война в Украине? Пять возможных вариантов

Так что мирный договор может долго не протянуть, и военные действия возобновятся с новой силой.

4. Украина побеждает

Может ли Украина, несмотря ни на что, добиться какого-то подобия победы? Может ли она вынудить российские войска отойти к границам, на которых они были до вторжения, не говоря уже о том, чтобы вернуть территории, отторгнутые восемь лет назад?

"Украина определенно победит в этой войне", - заявил на этой неделе в интервью голландскому телевидению Владимир Зеленский.

Что, если России не удастся захватить Донбасс, и она потерпит новое поражение?

Военная машина России и так находится под ударом западных санкций. А тут еще Украина, воспользовавшись предоставленной ей дальнобойной артиллерией и столь жизненно необходимыми ей системами залпового огня, проведет серию контрнаступлений и займет территорию, по которой протянулись линии снабжения российской армии?

Что если Украина перестроит свою армию и из обороняющейся сделает ее наступающей?

Такой сценарий вполне допустим, чтобы уже сейчас заставить политиков задуматься о возможных последствиях. Ведь если Путину будет грозить поражение, не захочет ли он обострить конфликт, применив химическое или даже ядерное оружие?

"Мне кажется маловероятным, чтобы Путин признал поражение в обычной войне, когда у него есть ядерное оружие", - заявил недавно по этому поводу на семинаре в Королевском колледже Лондона историк Ниалл Фергюсон.

5. Побеждает Россия