Индукционная плита: преимущества и недостатки

Чем отличаются?

Суть электрической плиты - это нагревательные элементы. Они нагреваются при помощи электричества и передают тепло сковородам и кастрюлям, в которых готовится еда. Раньше кастрюли ставили сразу поверх этих нагревательных элементов, теперь используются более современные поверхности с закаленным стеклом, через которое проходит тепло.

На поверхности индукционной плиты нет так называемого нагревательного элемента. Его заменяет катушка с магнитным полем, которое создает вихревой ток в самой посуде.

Так, можно выделить две особенности такой плиты: отсутствие нагревательного элемента и возникновение тепла на металлической посуде. Во всем этом есть как плюсы, так и минусы, пишет Food in my room.

Преимущества использования индукционной плиты

Итак, если плита не излучает тепло, то:

на поверхности не может ничего пригореть;

жир разбрызгивается меньше;

сложнее получить ожог.

Еще одно преимущество заключается в том, что магнитное поле быстро нагревает посуду, поэтому вам не придется долго ждать, пока в кастрюле закипит вода или на сковороде нагреется масло.

Фото: Viktorija Reuta/Shutterstock.com

Счет за потребление электроэнергии также будет более приятным, чем при использовании старой электроплиты.

Основные недостатки индукционной плиты

Один из самых крупных недостатков - необходима особая посуда. Индукционная плита работает только с посудой из металла с ферромагнитными свойствами.

Специальная посуда для такой плиты дороже обычной, однако у нее хороший срок годности. Портал советует проверять качество предметов, преподнеся к их дну магнит: если есть взаимное притяжение, то посуду можно покупать.