Все чаще газовой плите предпочитают современную индукционную, оставляя позади и популярные электрические плиты. Но чем они отличаются и с чем нужно считаться, планируя приобрести индукционную плиту? Разбирался Rus.TVNet.
Индукционная плита: преимущества и недостатки
Чем отличаются?
Суть электрической плиты - это нагревательные элементы. Они нагреваются при помощи электричества и передают тепло сковородам и кастрюлям, в которых готовится еда. Раньше кастрюли ставили сразу поверх этих нагревательных элементов, теперь используются более современные поверхности с закаленным стеклом, через которое проходит тепло.
На поверхности индукционной плиты нет так называемого нагревательного элемента. Его заменяет катушка с магнитным полем, которое создает вихревой ток в самой посуде.
Так, можно выделить две особенности такой плиты: отсутствие нагревательного элемента и возникновение тепла на металлической посуде. Во всем этом есть как плюсы, так и минусы, пишет Food in my room.
Преимущества использования индукционной плиты
Итак, если плита не излучает тепло, то:
- на поверхности не может ничего пригореть;
- жир разбрызгивается меньше;
- сложнее получить ожог.
Еще одно преимущество заключается в том, что магнитное поле быстро нагревает посуду, поэтому вам не придется долго ждать, пока в кастрюле закипит вода или на сковороде нагреется масло.
Счет за потребление электроэнергии также будет более приятным, чем при использовании старой электроплиты.
Основные недостатки индукционной плиты
Один из самых крупных недостатков - необходима особая посуда. Индукционная плита работает только с посудой из металла с ферромагнитными свойствами.
Специальная посуда для такой плиты дороже обычной, однако у нее хороший срок годности. Портал советует проверять качество предметов, преподнеся к их дну магнит: если есть взаимное притяжение, то посуду можно покупать.
Бюджетные варианты сковородок тоже имеются, однако слишком тонкое дно быстро деформируется.