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Анализ ⟩ Ключи от нового правительства в руках «Отечества»

Микк Салу
Ключи от нового правительства в руках «Отечества»
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

Позавчера поздно вечером Кая Каллас в довольно узком кругу приняла решение: министров Центристской партии нужно отправить в отставку. Решила, что сама в отставку не уйдет. Решила обратиться к «Отечеству» и соцдемам. Она сама написала политическое заявление, в котором обосновала необходимость смены правительства. 

Вчера утром еще откорректировала с помощниками ходы. Около полудня она позвонила президенту, чтобы узнать, возможно ли встретиться. По дороге в Кадриорг она позвонила лидеру «Отечества» Хелиру-Валдору Сеэдеру, а также председателю социал-демократов Лаури Ляэнеметсу и рассказала им, что скоро должно произойти. Она также пыталась связаться с Юри Ратасом, но он не ответил на телефонный звонок.

В Кадриорге президенту Алару Карису было передано предложение об отставке министров Центристской партии Эрки Сависаара, Тийта Терика, Таави Ааса, Яака Ааба, Кристиана Яани, Танела Кийка и Эвы-Марии Лийметс. В то же время она сделала публичное предложение «Отечеству» и социал-демократам начать переговоры о формировании новой коалиции.

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