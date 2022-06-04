Анализ ⟩ Ключи от нового правительства в руках «Отечества»

Вчера утром еще откорректировала с помощниками ходы. Около полудня она позвонила президенту, чтобы узнать, возможно ли встретиться. По дороге в Кадриорг она позвонила лидеру «Отечества» Хелиру-Валдору Сеэдеру, а также председателю социал-демократов Лаури Ляэнеметсу и рассказала им, что скоро должно произойти. Она также пыталась связаться с Юри Ратасом, но он не ответил на телефонный звонок.