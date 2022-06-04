Позавчера поздно вечером Кая Каллас в довольно узком кругу приняла решение: министров Центристской партии нужно отправить в отставку. Решила, что сама в отставку не уйдет. Решила обратиться к «Отечеству» и соцдемам. Она сама написала политическое заявление, в котором обосновала необходимость смены правительства.
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Анализ ⟩ Ключи от нового правительства в руках «Отечества»
Ключи от нового правительства в руках «Отечества»
Вчера утром еще откорректировала с помощниками ходы. Около полудня она позвонила президенту, чтобы узнать, возможно ли встретиться. По дороге в Кадриорг она позвонила лидеру «Отечества» Хелиру-Валдору Сеэдеру, а также председателю социал-демократов Лаури Ляэнеметсу и рассказала им, что скоро должно произойти. Она также пыталась связаться с Юри Ратасом, но он не ответил на телефонный звонок.