Хотя с начала коронакризиса многие люди стали проводить больше времени на дачах, в этих помещениях зачастую по-прежнему нет дымового датчика, что представляет собой прямую угрозу жизни и здоровью людей.
Предупреждение: сорок тысяч эстонских дач могут сгореть в любой момент!
Согласно результатам исследования, проведенного недавно G4S, дымовой датчик имеется у 95% семей Эстонии, однако примерно на 40 000 дач этого устройства нет. 56-летний Тыну (имя изменено – ред.), владелец дачи в волости Козе, рассказал, что с середины весны до осени он посещает свой загородный дом почти каждые выходные. Он признался, что там нет ни дымового датчика, ни датчика угарного газа. «До сих пор я не придавал этому значения, – сказал он. – Наверное, потому, что не было несчастных случаев».
По данным Спасательного департамента, пожары на дачах – явление вовсе не редкое. В апреле прошлого года спасателям поступило сообщение, что в деревне Метсанурме (волость Саку) горит дача. К моменту прибытия спасателей крыша дачи горела открытым пламенем. К счастью, людей в доме не было. Огонь уничтожил около половины здания. Как выяснилось, причиной возгорания стала неполадка в электросистеме.
В тот же день спасателям поступил вызов в деревню Лайтсе (волость Сауэ), где также горела дача. На месте происшествия выяснилось, что полыхает двухэтажное здание, пламя уже перекинулось и на соседнее строение. Жилец сам выбрался из дома, но, пытаясь самостоятельно потушить пожар, получил травмы, скорая помощь доставила его в больницу. От дачи остались одни руины. Этот пожар тоже начался из-за неисправной электросистемы.
«Для того чтобы защитить и себя, и свой загородный дом, следует установить в здании датчик. Для дач идеально подойдет умный датчик, который отправляет сигнал тем, кто может на него отреагировать. Когда вас нет на даче, от того, что датчик просто издаст звук, пользы мало», – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.