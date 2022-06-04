Галерея ⟩ Отважные мореплаватели прибыли из Соомаа в Таллинн

«Есть уникальная возможность встретить сегодня здесь один из древнейших типов лодок, который когда-то был распространен в основном среди коренных народов, в том числе финно-угорских. Лодка-долбленка, или хаабьяс, с 2021 года находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО», - сказала заместитель директора Морского музея Эстонии по исследованиям Хэле Кийманн.

Предысторию того, кто и как прибыл на этой уникальной лодке, и откуда взялась сама идея, поведал строитель лодок такого типа, Айвар Руукель: «В сентябре 2022 года я прочел в Фейсбуке отчет Томаса Франка об его экспедициях по рекам (в основном по Волге), плавании из Старой Ладоги до Каспийского моря по историческим маршрутам, именуемым «из варяг в греки». В декабре мы с Томасом связались по скайпу, чтобы обсудить детали, а уже в марте 2022 года он приехал в Эстонию и посетил Соомаа, где выбрал себе подходящую лодку. Тогда же он встретил своего будущего соплавателя - Евгения Дернового».