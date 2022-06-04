На причале Летной гавани сегодня встречали Томаса Франка и Евгения Дернового, которые неделю назад отправились в морское путешествие из Соомаа в Таллинн на лодке-долбленке.
Галерея ⟩ Отважные мореплаватели прибыли из Соомаа в Таллинн
«Есть уникальная возможность встретить сегодня здесь один из древнейших типов лодок, который когда-то был распространен в основном среди коренных народов, в том числе финно-угорских. Лодка-долбленка, или хаабьяс, с 2021 года находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО», - сказала заместитель директора Морского музея Эстонии по исследованиям Хэле Кийманн.
Предысторию того, кто и как прибыл на этой уникальной лодке, и откуда взялась сама идея, поведал строитель лодок такого типа, Айвар Руукель: «В сентябре 2022 года я прочел в Фейсбуке отчет Томаса Франка об его экспедициях по рекам (в основном по Волге), плавании из Старой Ладоги до Каспийского моря по историческим маршрутам, именуемым «из варяг в греки». В декабре мы с Томасом связались по скайпу, чтобы обсудить детали, а уже в марте 2022 года он приехал в Эстонию и посетил Соомаа, где выбрал себе подходящую лодку. Тогда же он встретил своего будущего соплавателя - Евгения Дернового».
Что касается планов на следующий год, Айвар Руукель сказал так: «Пункт назначения экспедиции в 2023 году —поселение Слусегард (Slusegård) на острове Борнхольм. Именно там нашли тысячелетнее захоронение в лодках с 100-го года. Большая часть древних лодок в захоронении – как раз долблёнки с нарощенными бортами. Научная гипотеза Томаса Франка состоит в том, что скандинавы на восточном берегу Балтийского моря узнали новую для себя технологию лодочного судостроения - разгибание бортов огнем и водой для увеличения несущей способности и улучшения ходовых качеств лодки-однодеревки. «Морские плавания на таких лодках были здесь за тысячу лет до викингов, и ходили на них как с запада на восток, так и с востока на запад», — говорит Томас Франк, пытаясь доказать это своими экспедициями.
"Хаабьяс был построен Яаном Кеердо 18 лет назад, в 2004 году. Длина лодки 6 метров 35 сантиметров. Ширина 1 метр. Высота борта 35 сантиметров. За предыдущие 18 лет его "Летучий голландец" бывал на Днях Моря в Кясму, Таллинне, на марафоне Выханду…", – перечисляет технические особенности лодки Айвар Руукель.
Урмас Дрезен, директор Эстонского морского музея, со своей стороны добавляет: «В экспозиции ангара Лётной гавани у нас выставлены две лодки-долблёнки: первая из них была изготовлена в 1880-1885 годах и найдена нашим музеем в конце 1970-х годов на берегу реки Казари. То есть на той лодке плавали как по реке, так и по заливу Матсалу. Эта лодка была выставлена нами в старой экспозиции башни Толстая Маргарита, на 4 этаже. Вторая лодка-долблёнка более современная, изготовлена в Соомаа в 1999-2000 годах. У обоих этих судов есть различия в конструкции, которые могут заметить специалисты в этой области.
Главное, что датский исследователь восточных маршрутов викингов Томас Франк и Евгений Дерновой, хотят доказать своими путешествиями, и особенно тем, когда они прибудут на остров Борнхольм в следующем году, что этот архаичный тип лодки был судоходным и за тысячу лет до эпохи викингов».