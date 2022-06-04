Правление соцдемов приняло предложение реформистов, но при одном условии

По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, Эстония нуждается в компетентном и работоспособном правительстве.

Правление наделило председателя партии мандатом начать переговоры при условии, что и партия "Отечество" готова присоединиться к переговорному процессу и начать формировать новую коалицию.

«Вряд ли наше сегодняшнее решение кого-то удивило. Мы делаем именно то, чего от нашего правления ждут члены партии, наши избиратели и общество в целом», – отметил Ляэнеметс.

По его словам, Социал-демократическая партия готова работать во имя создания новой правящей коалиции, которая обеспечит Эстонии и ее жителям чувство уверенности в завтрашнем дне.

«Вызванная внешними факторами хрупкая обстановка диктует нам необходимость в надежном и конструктивном правительстве. Учитывая безумный рост цен и ожидающий нас крайне сложный отопительный сезон, моральная обязанность социал-демократов – на уровне правительства предложить решения, которые защитят и поддержат жителей Эстонии в это трудное время. Благополучие людей – абсолютный приоритет для нас и гарант внутренней безопасности и стабильности. Государство защищено, когда защищены его жители», – подчеркнул лидер социал-демократов.

«Сейчас мы выходим из коронакризиса, но нельзя полностью исключать его повторения. Помимо этого, государство должно действовать наиболее оптимально в условиях нынешнего кризиса в сфере безопасности, слабеющей мировой экономики и стремительного роста цен, в том числе на энергоресурсы. На эти внешние процессы мы повлиять не можем – это они влияют на нас. Поэтому нужно заняться своим собственным государством и искать решения, которые улучшат благосостояние наших жителей в эти трудные времена. Идеи, опыт и знания есть и у социал-демократов, и у реформистов, и у "Отечества". Вместе мы смогли бы предложить людям на ближайшие месяцы ответственное и компетентное правительство», – заверил Лаури Ляэнеметс.