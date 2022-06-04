Правление соцдемов сегодня обсудит предложение о создании коалиции

„Для социал-демократов важно как можно скорее преодолеть затянувшийся правительственный кризис. В сегодняшней ситуации в сфере безопасности страна нуждается в ориентированном на интересы Эстонии и проевропейском правительстве", – отметил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.