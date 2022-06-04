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Правление соцдемов сегодня обсудит предложение о создании коалиции

rus.postimees.ee
Правление соцдемов сегодня обсудит предложение о создании коалиции
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Dmitri Kotjuh

Правление Социал-демократической партии и парламентская фракция социал-демократов сегодня обсудят сложившуюся политическую ситуацию и предложение Партии реформ начать переговоры по созданию новой правящей коалиции.

„Для социал-демократов важно как можно скорее преодолеть затянувшийся правительственный кризис. В сегодняшней ситуации в сфере безопасности страна нуждается в ориентированном на интересы Эстонии и проевропейском правительстве", – отметил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

Заседание правления партии начнется в субботу, 4 июня, в 13 часов в штаб-квартире партии.

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