Правление Социал-демократической партии и парламентская фракция социал-демократов сегодня обсудят сложившуюся политическую ситуацию и предложение Партии реформ начать переговоры по созданию новой правящей коалиции.
Правление соцдемов сегодня обсудит предложение о создании коалиции
Правление соцдемов сегодня обсудит предложение о создании коалиции
„Для социал-демократов важно как можно скорее преодолеть затянувшийся правительственный кризис. В сегодняшней ситуации в сфере безопасности страна нуждается в ориентированном на интересы Эстонии и проевропейском правительстве", – отметил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
Заседание правления партии начнется в субботу, 4 июня, в 13 часов в штаб-квартире партии.