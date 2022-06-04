Сб, 4.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Смотрите ⟩ Украинцы записали для жителей Эстонии видеопоздравление

rus.postimees.ee
Украинцы записали для жителей Эстонии видеопоздравление
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Флаг Эстонии.
Флаг Эстонии. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня, 4 июня, в Эстонии отмечается 138-я годовщина флага Эстонии. Украинцы, проживающие в разных городах Эстонии, поздравили всех эстоноземельцев с Днем ​​эстонского флага и подарили нам замечательное видео.

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый сине-черно-белый флаг был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в пасторате Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 138 лет.

Ключевые слова
Наверх