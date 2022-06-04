Сегодня, 4 июня, в Эстонии отмечается 138-я годовщина флага Эстонии. Украинцы, проживающие в разных городах Эстонии, поздравили всех эстоноземельцев с Днем эстонского флага и подарили нам замечательное видео.
Смотрите ⟩ Украинцы записали для жителей Эстонии видеопоздравление
Украинцы записали для жителей Эстонии видеопоздравление
День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый сине-черно-белый флаг был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в пасторате Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 138 лет.
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