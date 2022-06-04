Смотрите ⟩ Украинцы записали для жителей Эстонии видеопоздравление

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый сине-черно-белый флаг был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в пасторате Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 138 лет.