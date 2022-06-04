Бесплатные тренировки, мастер-классы и мероприятия: молодежь ждет активное лето в Ласнамяэ

«В течение года мы в сотрудничестве с департаментами и другими партнерами предлагаем молодежи различные возможности для проведения досуга и летом, во время школьных каникул, это становится особенно актуальным. Этим летом у всех молодых людей и девушек Ласнамяэ будет достаточно возможностей для саморазвития», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В pop-up молодежном центре можно будет поиграть в настольные и подвижные игры, а также принять участие в мастер-классе по росписи хной и наклейкам. Помимо этого, в парке пройдет спортивное ориентирование. В случае непогоды мероприятия проводятся в помещениях Молодежного центра Ласнамяэ (Пунане, 69).

По понедельникам, средам и пятницам в здании молодежного центра участников ждут различные мероприятия: киновечера, вечера настольных игр, мастер-класс по изготовлению воздушных змеев и другие увлекательные бесплатные мероприятия для молодежи всех возрастов.

11 августа при хорошей погоде планируется поездка в Пирита, где пройдет конкурс замков из песка. Присоединиться к поездке могут все желающие.

С более подробным планом деятельности Молодежного центра Ласнамяэ можно ознакомиться на сайте: noortekeskus.ee

За деятельностью молодежного центра можно следить в социальных сетях.

С 6 июня по 31 августа в Ласнамяэ пройдут различные бесплатные тренировки:

с 6 июня тренировки по баскетболу по понедельникам и средам с 15 до 16 часов на площадке в парке Тондираба;

с 7 июня обучение езде на самокате по вторникам с 14 до 15 часов в парке Тондираба и по четвергам с 14 до 15 часов в парке Тондилоо (парк Кивила). Для участия в тренировке необходимо наличие своего самоката и защитного шлема;

с 14 июня тренировки по волейболу по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов на площадке в парке Тондираба;

с 13 июня тренировки по футболу по понедельникам и средам с 14 до 16 часов на стадионе Махтраской основной школы (Махтра, 60), а по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов на стадионе ФК «Аякс» (Выйдуйооксу, 8a).

В течение лета программа тренировок может меняться, в случае плохой погоды занятие могут отменить. Регистрация участников проходит на месте.

Тренировки организованы в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования, Таллиннским департаментом культуры и спорта, Ласнамяэским молодежным центром и управой района Ласнамяэ.