Вне дома: французский ужин с шампанским для прекрасной мадам из Ниццы

Правда, Дьячука в тот вечер ресторане не было, так как он занят новыми проектами, о которых мы непременно еще расскажем. Зато в зале царила атмосфера вселенской приязни, которую может создать только друг шефа, капитан дальнего плавания и известный повар-любитель Александр Гнутов, организовавший ужин французской кухни.

Гнутов, в свою очередь, решил посвятить и вечер, и ужин не просто Франции, а Марии Люлль-Гизони. Мария, будучи известным импортером французских вин и представителем нескольких домов французского шампанского, помогла Гнутову исполнить его давнюю мечту – снять документальный фильм о рыбалке в норвежских фьордах.

Мария Люлль-Гизони. Фото: Сергей Фридман.

Родившаяся и выросшая в Таллинне и постоянно проживающая в Ницце Мария Люлль-Гизони, в свою очередь, пригласила на ужин посла Франции месье Эрика Ламуру с супругой.

Мария Люлль-Гизони пригласила на ужин посла Франции месье Эрика Ламуру с супругой. Фото: Сергей Фридман.

Остальные любители французской кухни могли приобрести билеты на роскошный ужин в социальных сетях.

Обычно на званых вечерах, организованных Александром Гнутовым, пиршество вкусов обеспечивает команда поваров под руководством самого «его любительства». На этот раз он находился не на кухне, а в зале, как и все гости, наслаждался шампанским и пробовал еду. В общем, отдыхал. Но меню было разработано самим Александром, а технологические карты и ценные указания были отданы на кухню. Что же получилось в результате?

Придуманный Владом Дьячуком несколько лет назад паштет в зеленом яблоке - фирменная закуска ресторана Mon Repos. Фото: Сергей Фридман.