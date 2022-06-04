Где же еще устраивать французские званые ужины, как не в ресторане Mon Repos! Первый раз его прославил Игорь Северянин, второй – возродивший знаменитую виллу из небытия шеф-повар Владислав Дьячук, а третий – гид Мишлен, рекомендовавший Mon Repos к посещению среди 31 заведения страны.
Вне дома: французский ужин с шампанским для прекрасной мадам из Ниццы
Правда, Дьячука в тот вечер ресторане не было, так как он занят новыми проектами, о которых мы непременно еще расскажем. Зато в зале царила атмосфера вселенской приязни, которую может создать только друг шефа, капитан дальнего плавания и известный повар-любитель Александр Гнутов, организовавший ужин французской кухни.
Гнутов, в свою очередь, решил посвятить и вечер, и ужин не просто Франции, а Марии Люлль-Гизони. Мария, будучи известным импортером французских вин и представителем нескольких домов французского шампанского, помогла Гнутову исполнить его давнюю мечту – снять документальный фильм о рыбалке в норвежских фьордах.
Родившаяся и выросшая в Таллинне и постоянно проживающая в Ницце Мария Люлль-Гизони, в свою очередь, пригласила на ужин посла Франции месье Эрика Ламуру с супругой.
Остальные любители французской кухни могли приобрести билеты на роскошный ужин в социальных сетях.
Обычно на званых вечерах, организованных Александром Гнутовым, пиршество вкусов обеспечивает команда поваров под руководством самого «его любительства». На этот раз он находился не на кухне, а в зале, как и все гости, наслаждался шампанским и пробовал еду. В общем, отдыхал. Но меню было разработано самим Александром, а технологические карты и ценные указания были отданы на кухню. Что же получилось в результате?
Пока гости собирались, официанты разносили крошечные комплименты от ресторана: яблочки с паштетом внутри – фишка Дьячука – и нежнейший тартар из лосося в тончайших съедобных корзиночках. Поданные на закуску устрицы были призваны оттенять шампанское, и им это удалось. В принципе, свежие устрицы сами выбирают, кому понравиться, а кому нет, поэтому комментарии тут излишни.
Позволю себе маленькое гастрономическое отступление: я не ошиблась, написав выше, что устрицы были призваны оттенять шампанское.
Дело в том, что настоящее хорошее шампанское, а не простое игристое вино, традиционно играет главную роль: им не запивают еду! Наоборот, это еда помогает подчеркнуть характер шампанского. Даже не характер, а нрав – именно это слово характеризует шампанское дома Palmer & Co, будь то легчайшее Brut Réserved в качестве аперитива, острое Extra Réserve, к которому как раз и были поданы устрицы. Насыщенное Blanc de Blancs подали со штруделем с омаром и грибами, а мощное Blanc de Noirs, как это ни парадоксально – со стейком. Розовое Rosé Solera с ароматом клубники не заглушалось нейтральным вкусом тарталетки с грушей. Все бы хорошо, но…
В меню было указано, что штрудель с омаром и грибами должен подаваться с американским соусом. Это – насыщенный соус, приготовленный из морепродуктов. Именно он должен был оттенять нежный вкус омара. Но соуса катастрофически не хватало! Если вы смотрели популярный во всем мире документальный кулинарный сериал «Правила моей кухни», то помните знаменитое «Где соус?» Так постоянно восклицал австралийский шеф французского происхождения Ману Фидейль.
Если бы этот шеф оказался на данном ужине, его вопрос звучал бы трижды: стейку шатобриан, который, судя по меню, должен был плавать в деми-гласе с мадейрой, тоже не повезло. Да и тарталетка с грушей и кремом англез также была суховата.
Пожалуй, отсутствие достаточного количество соуса было главным гастрономическим недостатком ужина. Кстати, ситуацию можно было исправить по ходу, так сказать, пьесы: поставить на столы соусники, которых наверняка на кухне ресторана предостаточно.
Зато обслуживание было безупречным, шампанское – просто роскошным, Мария Люлль-Гизони – прекрасной, саксофон и вокал Пилле-Рите Рей – зажигательными. Эффектный сабраж на веранде ресторана тоже впечатлил. Однако в заключение я вынуждена сказать: Александр Гнутов, вернитесь на кухню! Без вас там никак!
Дом шампанского Palmer & Co, основанный в 1947 году, ведет свое начало с объединения семи виноделов, занимавшихся выращиванием ценных сортов винограда в регионе Монтань-де-Реймс в Шампани. Совместное создание вин, их общая страсть к виноделию и стремление к совершенству создали этому Дому шампанских вин безупречную репутацию.
Шампанское Palmer & Co обладает естественной элегантностью, которая не только сохраняется с течением времени, но даже совершенствуется.
Наслаждаясь шампанским, помните, что чрезмерное потребление алкоголя может повредить вашему здоровью!