Запад обсуждает без участия Киева планы окончания войны в Украине

Украина не принимает прямого участия в этих встречах, несмотря на обещание США "ничего об Украине без Украины", отмечает CNN. По словам собеседников канала, среди переговорщиков растет обеспокоенность, что если Москва и Киев не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению, то война может затянуться на годы, передает DW.

Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему не видит реальных перспектив для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время, пишет CNN. Два чиновника НАТО также подтвердили, что альянс не видит большого желания Украины вести переговоры с Россией, в том числе потому, что жестокость военных действий и множество нарушений прав человека свели на нет в Украине общественную поддержку каких-либо уступок Москве. "Мы можем предложить любые планы, какие захотим, но вряд ли Киев пойдет на что-либо, включающее в себя уступку территорий", - сказал один из собеседников CNN.

По их данным, Киев сосредоточен на достижении военной победы на востоке и юге Украины, чтобы подойти к возможным переговорам в более выгодном положении. Кремль, по словам собеседников телеканала, тоже не проявляет интереса к серьезным переговорам.

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