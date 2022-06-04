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Галерея ⟩ Дни Старого города в самом разгаре

rus.postimees.ee
Дни Старого города в самом разгаре
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В пятницу, 4 июня, начались сороковые по счету Дни Старого города. Большой юбилейный фестиваль в самом разгаре, и впереди еще много интересных событий для людей всех возрастов.

Организаторы назвали основной целью юбилейных Дней Старого города - сделать историческое ядро Таллинна более привлекательным, в первую очередь, для самих таллиннцев.

Одним из самых ярких событий Дней Старого города обещает стать гала-концерт «Ретроспектива 40», который пройдет в воскресенье, 5 июня, в 19 часов.

Основная часть мероприятий Дней Старого города для посещения бесплатна. Впервые за два года мероприятия проходят без коронавирусных ограничений. 

С подробной программой Дней Старого города можно ознакомиться на сайте vanalinnapaevad.ee.

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