В пятницу, 4 июня, начались сороковые по счету Дни Старого города. Большой юбилейный фестиваль в самом разгаре, и впереди еще много интересных событий для людей всех возрастов.
Галерея ⟩ Дни Старого города в самом разгаре
Дни Старого города в самом разгаре
Организаторы назвали основной целью юбилейных Дней Старого города - сделать историческое ядро Таллинна более привлекательным, в первую очередь, для самих таллиннцев.
Одним из самых ярких событий Дней Старого города обещает стать гала-концерт «Ретроспектива 40», который пройдет в воскресенье, 5 июня, в 19 часов.
Основная часть мероприятий Дней Старого города для посещения бесплатна. Впервые за два года мероприятия проходят без коронавирусных ограничений.
С подробной программой Дней Старого города можно ознакомиться на сайте vanalinnapaevad.ee.
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