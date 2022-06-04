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В Осло открывается музей с самым большим в Скандинавии собранием произведений искусства

Фото и видео
Kodu.postimees.ee
В Осло открывается музей с самым большим в Скандинавии собранием произведений искусства
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Новое здание норвежского Национального художественного музея.
Новое здание норвежского Национального художественного музея. Фото: ANNIKA BYRDE / NTB / Scanpix

В ближайшее время - 11 июня норвежская столица пополнится еще одним очень важным музейным зданием, пишет Kodu.

Именно в этот летний день откроется Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна площадью 587 тысяч квадратных метров. Гигантское здание музея вмещает около 90 залов, где выставлено около пяти тысяч предметов искусства, что делает его крупнейшим музеем в Скандинавии.

Это, например, картины Эдварда Мунка и модели Сверре Фенна, норвежского лауреата Притцкеровской премии. Также представлены работы Моне, Ван Гога, Дега и многих других всемирно известных мастеров.

Архитектором здания музея является родившийся в Германии, но проживающий в Неаполе. Клаус Шуверк. 

Норвежский национальный художественный музей.
Норвежский национальный художественный музей. Фото: Cornelius Poppe / Gorm Kallestad / NTB
Норвежский национальный художественный музей.
Норвежский национальный художественный музей. Фото: Cornelius Poppe / Gorm Kallestad / NTB / Scanpix
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