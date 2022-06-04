В ближайшее время - 11 июня норвежская столица пополнится еще одним очень важным музейным зданием, пишет Kodu.
В Осло открывается музей с самым большим в Скандинавии собранием произведений искусства
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В Осло открывается музей с самым большим в Скандинавии собранием произведений искусства
Именно в этот летний день откроется Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна площадью 587 тысяч квадратных метров. Гигантское здание музея вмещает около 90 залов, где выставлено около пяти тысяч предметов искусства, что делает его крупнейшим музеем в Скандинавии.
Это, например, картины Эдварда Мунка и модели Сверре Фенна, норвежского лауреата Притцкеровской премии. Также представлены работы Моне, Ван Гога, Дега и многих других всемирно известных мастеров.
Архитектором здания музея является родившийся в Германии, но проживающий в Неаполе. Клаус Шуверк.
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