В Осло открывается музей с самым большим в Скандинавии собранием произведений искусства

Именно в этот летний день откроется Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна площадью 587 тысяч квадратных метров. Гигантское здание музея вмещает около 90 залов, где выставлено около пяти тысяч предметов искусства, что делает его крупнейшим музеем в Скандинавии.