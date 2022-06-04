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Фото ⟩ Литр бензина по 4 евро? Автовладельцев шокировали цены на заправке Circle K

rus.tvnet.lv
Литр бензина по 4 евро? Автовладельцев шокировали цены на заправке Circle K
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Фото: https://www.facebook.com/groups/Ездуны

В пятницу, 3 июня, на заправках Circle K Latvia в Риге резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Цена на 95-й бензин составляла 4,108 евро, а на дизель - 3,898 евро. Фото с высокими ценами напугали пользователей социальных сетей. Однако вскоре выяснилось, что это просто техническая ошибка, пишет Rus.TVNET.

Компания Circle K Latvia тут же отреагировала на фотографии обеспокоенных людей и в микроблоге Twitter сообщила о технической ошибке, а также извинилась. Ошибка была устранена.
На самих АЗС пользователям, заправившимся по неправильной цене, обещают возместить разницу, рассказал RUS TVNET один из "пострадавших".

Как сообщало агентство LETA, цены на топливо на заправке Circle K Latvia 3 июня в 10 часов утра были такими: 95E - 2,044 евро, 98E - 2,104 евро, DD - 1,944 евро, газ - 0,815 евро.

Фото: https://www.facebook.com/groups/Ездуны

Уже сообщалось, что минувшая неделя стала пятой подряд, когда средняя цена на бензин 95-й марки продолжала расти, а цена на дизельное топливо - падать, свидетельствуют данные, собранные Европейской комиссией. Средняя цена на бензин 95-й марки выросла на прошлой неделе на 1,4%, в очередной раз достигнув рекордного уровня, а цена дизельного топлива снизилась на 1,5%.

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