Фото ⟩ Литр бензина по 4 евро? Автовладельцев шокировали цены на заправке Circle K

Компания Circle K Latvia тут же отреагировала на фотографии обеспокоенных людей и в микроблоге Twitter сообщила о технической ошибке, а также извинилась. Ошибка была устранена.

На самих АЗС пользователям, заправившимся по неправильной цене, обещают возместить разницу, рассказал RUS TVNET один из "пострадавших".

Как сообщало агентство LETA, цены на топливо на заправке Circle K Latvia 3 июня в 10 часов утра были такими: 95E - 2,044 евро, 98E - 2,104 евро, DD - 1,944 евро, газ - 0,815 евро.

Фото: https://www.facebook.com/groups/Ездуны