В пятницу, 3 июня, на заправках Circle K Latvia в Риге резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Цена на 95-й бензин составляла 4,108 евро, а на дизель - 3,898 евро. Фото с высокими ценами напугали пользователей социальных сетей. Однако вскоре выяснилось, что это просто техническая ошибка, пишет Rus.TVNET.
Фото ⟩ Литр бензина по 4 евро? Автовладельцев шокировали цены на заправке Circle K
Компания Circle K Latvia тут же отреагировала на фотографии обеспокоенных людей и в микроблоге Twitter сообщила о технической ошибке, а также извинилась. Ошибка была устранена.
На самих АЗС пользователям, заправившимся по неправильной цене, обещают возместить разницу, рассказал RUS TVNET один из "пострадавших".
Esam gatavi? #degviela #cirkulis pic.twitter.com/Kfaf4QMziS— PEPSIS (@Purva_Brideejs) June 3, 2022
Как сообщало агентство LETA, цены на топливо на заправке Circle K Latvia 3 июня в 10 часов утра были такими: 95E - 2,044 евро, 98E - 2,104 евро, DD - 1,944 евро, газ - 0,815 евро.
Уже сообщалось, что минувшая неделя стала пятой подряд, когда средняя цена на бензин 95-й марки продолжала расти, а цена на дизельное топливо - падать, свидетельствуют данные, собранные Европейской комиссией. Средняя цена на бензин 95-й марки выросла на прошлой неделе на 1,4%, в очередной раз достигнув рекордного уровня, а цена дизельного топлива снизилась на 1,5%.