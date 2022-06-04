Фото и видео ⟩ «Были слышны громкие хлопки»: огонь уничтожил автомастерскую и машину клиента

Проживающий поблизости мужчина, который одним из первых прибыл на место происшествия, рассказал Lõuna-Eesti Postimees, что огонь распространялся очень быстро и сопровождался громкими хлопками. «Пластиковые окна сначала расплавились, а затем вылетели. Собрались зеваки. В то же время это было довольно опасно, потому что в такой мастерской знаете, какие вещи могут быть», - сказал он.

Руководитель спасательных работ Гехрт Компус сказал, что, по предварительным данным, возгорание началось во время сварочных работ. В тот момент в здании обслуживался автомобиль, который, насколько известно, принадлежал женщине, проживающей по соседству. Машина была уничтожена огнем.

«Огонь распространился дальше под перекрытиями, и в случае такого типа здания довольно сложно добраться до очагов возгорания. Надо шаг за шагом ломать крышу, но у нас, вероятно, уйдет на работу по тушению несколько часов. Здание фактически уничтожено», — сказал Компус вчера около пяти часов.

Действительно, едва спасатели убрали еще одну часть крыши, как пламя вновь появилось между балками. На место происшествия прибыло в общей сложности пять спасательных машин, кроме профессиональных спасателей из Валга и Тырва, были также добровольцы из Карула.

Также на месте происшествия была машина скорой помощи. По словам Компуса, медики осмотрели мужчину, выполнявшего сварочные работы, но ни он, ни кто-либо другой в результате пожара не пострадал.