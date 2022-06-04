Сб, 4.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Пыхья-Таллинн возрождает традицию празднования Иванова дня на Штромке

rus.postimees.ee
Пыхья-Таллинн возрождает традицию празднования Иванова дня на Штромке
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Костер Ивановой ночи на пляже Штромки.
Костер Ивановой ночи на пляже Штромки. Фото: Madis Veltman

В этом году Пыхья-Таллинн традиционно отметит Иванов (Янов) день на Штромке. 22 июня в программе ярмарка, развлекательная программа с концертом Уку Сувисте и зажжением костра.

“Я рада, что после двухлетнего перерыва мы снова можем отметить Иванов день на Штромке. Приглашаем пыхья-таллиннцев и гостей провести замечательный день на берегу моря. В программе ярмарка, развлечения, большой костер и концерт Уку Сувисте”, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Управа Пыхья-Таллинна приглашает всех желающих 22 июня с 12 до 20 часов на Штромку отметить Иванов день. Ярмарка откроется в 12.00, развлекательная программа начнется в 15.00. Костер будет зажжен примерно в 18 часов и в 18.30 на сцену выйдет Уку Сувисте с группой.

Ключевые слова
Наверх