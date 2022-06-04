Пыхья-Таллинн возрождает традицию празднования Иванова дня на Штромке

“Я рада, что после двухлетнего перерыва мы снова можем отметить Иванов день на Штромке. Приглашаем пыхья-таллиннцев и гостей провести замечательный день на берегу моря. В программе ярмарка, развлечения, большой костер и концерт Уку Сувисте”, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Управа Пыхья-Таллинна приглашает всех желающих 22 июня с 12 до 20 часов на Штромку отметить Иванов день. Ярмарка откроется в 12.00, развлекательная программа начнется в 15.00. Костер будет зажжен примерно в 18 часов и в 18.30 на сцену выйдет Уку Сувисте с группой.