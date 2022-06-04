Лет пятнадцать назад проектирование любого сада начиналось с определения функциональных зон и создания дорожно-тропиночной сети. И если функциональное зонирование участка никогда не потеряет актуальности, то вот дорожек и тропинок в садах становится все меньше. И от размера участка это совершенно не зависит, пишет Houzz.
Почему дачники и ландшафтные дизайнеры отказываются от дорожек в саду?
В каких случаях и почему владельцы садов и ландшафтные архитекторы отказываются от прокладки дорожек?
Для дорожек нет места
Если раньше мерой площади садового участка были шесть соток, то сейчас нередки садики размером 400, 200 и даже 100 м2. Это в основном задние дворики популярных нынче городских рядных и парных домов и малоэтажных жилых комплексов, а также небольшие участки перед ними.
О полноценных дорожках на таких участках речь конечно же не идет, максимум заходит разговор о прокладке пошаговых тропинок, и то в редких случаях.
Кстати: места для дорожек может не быть и на участках в две-три тысячи квадратных метров.
В небольших районах частной застройки размеры зданий не всегда соразмерны территории, на которой они возводятся. А если учесть, что многие владельцы хотят видеть в саду беседки, летние кухни, бассейны и гаражи, то случается, что ландшафтному архитектору приходится буквально выкраивать место для лужайки или посадки растений. Скученность построек бывает настолько велика, что на прогулочные маршруты места нет совсем.
Дорожки не нужны
При планировании участка может быть несколько подходов. Либо различные функциональные зоны располагаются максимально близко друг к другу, либо напротив - распределяются равномерно по всему саду. И если во втором случае все точки тяготения объединяются с помощью прогулочного маршрута, то в первом возникают ситуации, когда по саду просто нет смысла постоянно ходить.
Такой вариант планировки называется американским: если посмотреть фото вилл из США, то можно увидеть, что частенько все людные места собраны в единую композицию, за которой располагается лужайка, обрамленная деревьями и кустарниками. И практически никаких дорожек.
При сблокированном подходе рядом с домом располагается площадка для барбекю или костровая зона, тут же выделяется зона солярия, место для садового дивана и декоративный огород, а сад становится красивой декорацией для любования.
Дорожки не вписываются в концепцию
Если заказчик и ландшафтный архитектор выбирают для сада оригинальный концептуальный образ, то дорожки могут нарушить идею: они членят пространство, задают вектор, создают ненужные линии, разбивают целостность композиции.
Это могут быть сады в ультрасовременном стиле, с необычной архитектурой, наполненные смыслами и арт-объектами. Или напротив, консервативные виллы в классическом стиле, окруженные газонами, стрижеными изгородями и скульптурными группами.
Часто владельцы таких нетривиальных садов люди очень занятые, им важен вид из окон, атмосфера и представительный вид сада, а не наличие прогулочных маршрутов.
Хочется ходить по газонам
Часто от дорожек отказываются приверженцы эко-стиля. Если сад создается по природным мотивам, в стиле новой волны или расположен в лесу, то мощение может быть неуместно.
Для прогулок по саду задается направление с помощью полос газона, а остальное пространство занимают цветники и древесно-кустарниковые группы.
Да, в межсезонье ходить может быть не так комфортно, как по бетонной брусчатке, и надо запастись резиновыми сапогами на всю семью, но такой выбор делают весьма осознанно.
В сухую и жаркую погоду ходить по скошенной траве — это отдельное тактильное удовольствие, при этом трафик будет не таким активным, как в городском сквере, и за сохранность лужаек можно будет не опасаться. А хождение по шишкам, листьям и иголкам хвойных деревьев вообще полезно для здоровья!
В классических садах нередко оставляют дорожки только между постройками, а зону отдыха очерчивают изгородями, для нечастых прогулок предоставляют газон.
Сделаем вывод: наличие прогулочных дорожек — это не такой обязательный пункт загородной жизни, как кажется на первый взгляд. Бывает достаточно расширенных отмосток и площадок возле дома, чтобы с комфортом проводить время в саду. Выбирайте тот стиль жизни, который подходит именно вам, не следуйте бездумно шаблонам, заданным многие годы назад.
Много фотографий с примерами оформления приусадебного участка без дорожек находится ЗДЕСЬ.