Почему дачники и ландшафтные дизайнеры отказываются от дорожек в саду?

В каких случаях и почему владельцы садов и ландшафтные архитекторы отказываются от прокладки дорожек?

Для дорожек нет места

Если раньше мерой площади садового участка были шесть соток, то сейчас нередки садики размером 400, 200 и даже 100 м2. Это в основном задние дворики популярных нынче городских рядных и парных домов и малоэтажных жилых комплексов, а также небольшие участки перед ними.

О полноценных дорожках на таких участках речь конечно же не идет, максимум заходит разговор о прокладке пошаговых тропинок, и то в редких случаях.

Кстати: места для дорожек может не быть и на участках в две-три тысячи квадратных метров.

В небольших районах частной застройки размеры зданий не всегда соразмерны территории, на которой они возводятся. А если учесть, что многие владельцы хотят видеть в саду беседки, летние кухни, бассейны и гаражи, то случается, что ландшафтному архитектору приходится буквально выкраивать место для лужайки или посадки растений. Скученность построек бывает настолько велика, что на прогулочные маршруты места нет совсем.

Дорожки не нужны