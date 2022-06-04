В Латвии выявлен уже второй случай заражения обезьяньей оспой

В субботу ЦПКЗ начал эпидемиологическое расследование второго подтвержденного случая инфекции в Латвии. У обоих заболевших были одинаковые риски заражения за пределами Латвии.

Как сообщил ЦПКЗ, первый заболевший - взрослый в возрастной группе до 50 лет, заболевание протекает легко. Заразился он за границей.

Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков сообщил, что первый случай оспы в мире был выявлен в начале мая и связан с поездкой инфицированного в Нигерию. В настоящее время в мире зарегистрировано более 500 случаев оспы, из них более 300 - в Европейском союзе (ЕС). При этом в ЕС не зарегистрировано ни одного случая смерти.

"На данный момент мы можем утверждать, что этот первый зарегистрированный случай не связан с заражением в Латвии, заражение произошло за границей. Наша цель на данный момент - остановить распространение болезни, максимально быстро выявив каждый случай в сотрудничестве с врачами, лабораторией, провести диагностику и плановые эпидемиологические мероприятия, связанные с изоляцией пациента", - отметил Перевощиков.

Он добавил, что в случае оспы не планируется такой домашний карантин, как во время пандемии "Covid-19", потому что болезнь протекает медленно, инфекция не особо заразна и передается воздушно-капельным путем при тесном и длительном контакте.

Главный инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна перечислила симптомы заболевания: это повышение температуры тела до 38-39 градусов, сильные головные боли, боли в спине, сыпь, которая может возникать также на ладонях и стопах, увеличение лимфоузлов.

В то же время Перевощиков отметил, что при оспе может развиться вторичная бактериальная инфекция, поскольку больные испытывают мучительный зуд.

Оспа обезьян - редкое вирусное инфекционное заболевание, распространенное в Центральной и Западной Африке. Случаи оспы у людей были зарегистрированы за пределами Африки в связи с международными поездками или ввозом животных.