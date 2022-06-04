Коалиция Партии реформ с центристами рухнула, когда Центристская партия начала вместе с EKRE торпедировать право русскоязычного населения на качественное образование, усиливая тем самым неравенство, а Яна Тоом прикрывает это с помощью нагнетания вражды, пишет реформист Евгений Криштафович.
Криштафович: министров-центристов уволили за некомпетентность, а нагнетания вражды мы не потерпим
Стиль увольнения министров от Центристской партии, когда они узнали об этом из поста в фейсбуке главы правительства – вполне соответствовал их «выдающейся» работе последних нескольких недель.
Последней каплей, продемонстрировавшей не только партнерам по коалиции, но и всему народу Эстонии, что в таком составе правительство недееспособно, был отказ поддержать в парламенте закон о базовом образовании.
Дело не только в том, что центристы решили его блокировать, а в том, что этот законопроект был поддержан ими ранее в кабинете министров. Позднее Танель Кийк объяснил перемену решения тем, что они основательно не ознакомились с тем, что подписывали.
Подобное заявление, разумеется, очевидная глупость, но даже если бы это было так, то министры, согласовывающие законопроекты без должного ознакомления, являются некомпетентными. Как и министры, намеренно срывающие работу правительства по важным ключевым темам законотворчества. Тем более в нынешней обстановке, когда Европа охвачена огнем войны, в Эстонии свыше 30 тысяч военных беженцев, и каждый день исполнительная власть вынуждена решать очередной вызванный войной новый кризис.
Партия Реформ считает закон о базовом образовании важным, поскольку он устанавливает обязанность государства обеспечить образование на эстонском языке в детских садах. Это необходимое и давно назревшее изменение в структуре образования, так как мы не можем более мириться с тем, что половина русскоязычной молодежи в стране не может даже кофе себе заказать на эстонском, отучившись в местных школах, не говоря уже о том, чтобы получать высшее образование на эстонском или найти работу на этом языке.
Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство русскоязычных сограждан считают целесообразным начинать переход на эстонский язык обучения с детского сада, как наиболее безболезненный и эффективный для детей. Этот опыт позволит родителям принять более осознанное решение, какая школа подходит их ребенку, исходя из его личных особенностей и потребностей: эстонская, обучающая по методике языкового погружения или иностранная (на русском, финском или английском).
Торпедирование этого решения нарушает права русскоязычного населения на качественное образование, усиливает неравенство и тем самым провоцирует общественное напряжение. В сложившейся международной обстановке это напряжение несет в себе реальную угрозу общественной безопасности, поэтому Партия Реформ считает вопросы, связанные с образованием, не уступающими по важности оборонным заказам, охране государственной границы или обеспечению стратегических запасов.
В этом контексте я считаю уместным заявить, что мы будем пресекать любые попытки отдельных политиков перевести дискуссию в национальный конфликт. Спешу таким образом успокоить Яну Тоом, которая написала, что смена правительства приведет к тому, что, якобы, буквально на днях Кылварт снова будет объявлен неуместным азиатом.
«Неуместным азиатом» Кылварта назвали партнеры центристов по предыдущей коалиции – партия EKRE, – с которыми Юри Ратас возобновил переговоры по формированию кабинета.
Меня нет причин подозревать хотя бы в минимальных симпатиях к Михаилу Кылварту, но ставить ему в вину происхождение или национальную принадлежность я считаю гнусным и отвратительным. Ровно этой же позиции придерживается и партия, которую я представляю. Представители фракции Партии Реформ сформируют свою позицию о соответствии Кылварта занимаемой им должности по результатам голосования о переходе столичных детских садов на обучение на эстонском.
Реформистам все равно – будь ты хоть негром преклонных годов – нам нужно, чтобы обучение в детских садах Таллинна на эстонском языке было обеспечено. Если угодно, уже только за то, что им разговаривал Леннарт Мери.