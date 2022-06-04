Криштафович: министров-центристов уволили за некомпетентность, а нагнетания вражды мы не потерпим

Стиль увольнения министров от Центристской партии, когда они узнали об этом из поста в фейсбуке главы правительства – вполне соответствовал их «выдающейся» работе последних нескольких недель.

Последней каплей, продемонстрировавшей не только партнерам по коалиции, но и всему народу Эстонии, что в таком составе правительство недееспособно, был отказ поддержать в парламенте закон о базовом образовании.

Дело не только в том, что центристы решили его блокировать, а в том, что этот законопроект был поддержан ими ранее в кабинете министров. Позднее Танель Кийк объяснил перемену решения тем, что они основательно не ознакомились с тем, что подписывали.

Подобное заявление, разумеется, очевидная глупость, но даже если бы это было так, то министры, согласовывающие законопроекты без должного ознакомления, являются некомпетентными. Как и министры, намеренно срывающие работу правительства по важным ключевым темам законотворчества. Тем более в нынешней обстановке, когда Европа охвачена огнем войны, в Эстонии свыше 30 тысяч военных беженцев, и каждый день исполнительная власть вынуждена решать очередной вызванный войной новый кризис.