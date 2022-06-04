Воюющие в Украине латвийцы обратились за помощью

В Twitter-аккаунте латвийцев говорится, что они, в том числе бывший председатель Крустпилсского районного совета Гундар Калве из батальона «Карпатская Сечь», остро нуждаются в машине, так как многие транспортные единицы были уничтожены в бою. Желающие также могут пожертвовать деньги.

«В последние дни они находятся под непрерывными мощными артиллерийскими обстрелами в одной из самых горячих точек фронта. Каждый день в подразделении есть убитые и раненые», – говорится в сообщении в Twitter.

Подлинность аккаунта LETA подтвердил Юрис Юрашс, бывший депутат Сейма, воюющий в составе батальона «Карпатская Сечь». Он указал, что в батальоне больше нет внедорожников, пригодных для боевых условий. Несколько батальонных автомобилей, в том числе медицинский, были уничтожены в ходе очередной российской атаки в четверг, 2 июня.

Больше всего нужны именно пикапы, но подойдут и другие типы внедорожников, отметил Юрашс.