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На озере Харку добавилось еще три общественных места для гриля

rus.postimees.ee
На озере Харку добавилось еще три общественных места для гриля
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Фото: Управа Хааберсти.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, установку мест для гриля на озере Харку начали по заказу управы еще в прошлом году. 

«Осенью были готовы два места для гриля, оснащенные домиками, имеющими современный дизайн», — сказал старейшина. Места для гриля оказались очень популярными, и уже с ранней весны жители активно пользуются ими для приготовления еды на свежем воздухе.

Фото: Управа Хааберсти.

«Теперь к установленным двум, в этом году добавилось еще три подобных места, чтобы возможности для гриля были доступны большему числу желающих. Управа хочет сделать берега озера Харку еще более приятным местом для отдыха и проведения свободного времени. Установленные места для гриля — это первый этап развития зоны отдыха рядом с озером Харку, который расширяет возможности для использования этого места и вне пляжного сезона», — сказал Сильянов.

«Пользователей домиков для гриля просим соблюдать чистоту и порядок. После использования место для гриля нужно убрать, выбросить отходы в контейнеры для мусора, или рассортировать и положить в контейнеры для упаковки, которые располагаются на парковке недалеко от пляжа. Угли или дрова для разжигания нужно принести с собой», — сказал старейшина. Он призвал использовать места для гриля аккуратно, чтобы эта возможность была доступна и в будущем для всех желающих. «Если вы заметили следы вандализма, просим незамедлительно сообщите об этом полиции», — сказал старейшина.

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