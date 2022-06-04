По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, установку мест для гриля на озере Харку начали по заказу управы еще в прошлом году.
На озере Харку добавилось еще три общественных места для гриля
«Осенью были готовы два места для гриля, оснащенные домиками, имеющими современный дизайн», — сказал старейшина. Места для гриля оказались очень популярными, и уже с ранней весны жители активно пользуются ими для приготовления еды на свежем воздухе.
«Теперь к установленным двум, в этом году добавилось еще три подобных места, чтобы возможности для гриля были доступны большему числу желающих. Управа хочет сделать берега озера Харку еще более приятным местом для отдыха и проведения свободного времени. Установленные места для гриля — это первый этап развития зоны отдыха рядом с озером Харку, который расширяет возможности для использования этого места и вне пляжного сезона», — сказал Сильянов.
«Пользователей домиков для гриля просим соблюдать чистоту и порядок. После использования место для гриля нужно убрать, выбросить отходы в контейнеры для мусора, или рассортировать и положить в контейнеры для упаковки, которые располагаются на парковке недалеко от пляжа. Угли или дрова для разжигания нужно принести с собой», — сказал старейшина. Он призвал использовать места для гриля аккуратно, чтобы эта возможность была доступна и в будущем для всех желающих. «Если вы заметили следы вандализма, просим незамедлительно сообщите об этом полиции», — сказал старейшина.