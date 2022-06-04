На озере Харку добавилось еще три общественных места для гриля

«Осенью были готовы два места для гриля, оснащенные домиками, имеющими современный дизайн», — сказал старейшина. Места для гриля оказались очень популярными, и уже с ранней весны жители активно пользуются ими для приготовления еды на свежем воздухе.

Фото: Управа Хааберсти.

«Теперь к установленным двум, в этом году добавилось еще три подобных места, чтобы возможности для гриля были доступны большему числу желающих. Управа хочет сделать берега озера Харку еще более приятным местом для отдыха и проведения свободного времени. Установленные места для гриля — это первый этап развития зоны отдыха рядом с озером Харку, который расширяет возможности для использования этого места и вне пляжного сезона», — сказал Сильянов.