Лестница Паткули будет закрыта из-за реставрации опорной стены Тоомпеа

До окончания работ к Тоомпеа с улицы Нунне можно будет пройти через Пикк Ялг. Работы по реставрации будут проводиться на участке опорной стены длиной 130 метров и высотой 14 метров, от платформы Паткули до сквера Китсеаэд. Реставрационные работы начнутся со стороны лестницы Паткули.

«На склонах Тоомпеа укрепления, относящиеся к Средневековью и раннему Новому времени, сочетаются с парком, который был построен в 19 веке, история переплетается с городской природой. Но и за зелеными насаждениями, и за памятниками необходимо ухаживать, чтобы они были безопасными и сохраняли своеобразие этого места, – сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус. – В ходе предстоящих работ продолжится начатая в 2017 году последовательная реконструкция опорной стены Тоомпеа. Цель работ – сделать опорную стену более безопасной для жителей и гостей города. Мы также работаем над проведением государственной закупки, предусматривающей приведение в порядок опорной стены у основания смотровой площадки Кохтуотса».

Строительство опорной стены Тоомпеа началось в 1860-х годах и продолжалось до начала 20-го века. После Крымской войны, в 1857-1858 годах, пояс земляных укреплений Таллинна был исключен из числа оборонительных сооружений Российской империи и впоследствии преобразован в парки и зеленые зоны. Опорная стена подпирает каменный склон Тоомпеа, чтобы предотвратить угрозу обрушения. Кладка включает большие разгрузочные своды с остроконечными арками в готическом стиле, типичные для архитектуры 19 века.