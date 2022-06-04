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В международных военных учениях «Baltops 22» примут участие 16 стран

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В международных военных учениях «Baltops 22» примут участие 16 стран
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Корабль USS Kearsarge в центре Стокгольма 3 июня 2022 года.
Корабль USS Kearsarge в центре Стокгольма 3 июня 2022 года. Фото: Henrik Montgomery

С 5 по 17 июня в регионе Балтийского моря пройдут ежегодные международные военные учения «Baltops 22», в которых примут участие 16 стран, сообщили агентству BNS в отделе прессы Минобороны Латвии.

В учениях примут участие 14 стран-членов НАТО – США, Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция, а также две страны-партнера альянса – Швеция и Финляндия.

Учения «Baltops» – одни из крупнейших в Северной Европе, и их целью является дальнейшее совершенствование взаимодействия и операционной совместимости вооруженных сил стран.

Во время учений вооруженные силы стран-участниц продемонстрируют свою готовность к обеспечению коллективной обороны в Балтийском регионе, укреплению региональной безопасности и реализации политики сдерживания.

В честь 500-летия морского флота Швеции учения начнутся в Стокгольме. Затем последуют тактические маневры в водах Балтийского моря и воздушном пространстве региона, а завершатся учения в Киле (Германия).

Вооруженные силы Латвии на учениях будут представлять подразделения военно-воздушных сил, офицеры морского флота и команда водолазов, патрульный корабль «Елгава» и подразделения Земессардзе. В территориальных водах Латвии и в зоне ответственности 4-й Курземской бригады Земессардзе пройдут несколько тактических операций с участием кораблей, воздушных судов и бронетранспорта союзников, в том числе высадка морского десанта.

В целом в учениях примут участие более 4000 солдат морских, воздушных и сухопутных войск, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса, которые продемонстрируют готовность объединенных сил НАТО к быстрому реагированию, контролю над Балтийским морем и способности к переброске крупных военных сил за короткое время в любое место в Балтийском регионе.

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