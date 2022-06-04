Что будет дальше: грозят ли Эстонии внеочередные выборы в Рийгикогу?

Политолог Тынис Саартс сказал Postimees, что в политической истории Эстонии не так много таких случаев, когда премьер-министр сам распускает правительство из-за того, что потерял доверие к своим партнерам. «Это не очень распространенный случай, в большинстве случаев конец правительств все-таки наступает при каких-то других обстоятельствах», – сказал политолог, добавив, что, если заглянуть в историю, Ансип исключил социал-демократов из правительства в 2009 году, и этот случай может быть чем-то сравнимым с нынешней ситуацией.

«С определенными оговорками можно провести параллели со случаем 2001 года, когда Партия реформ начала в Таллинне коалиционные переговоры с Центристской партией во главе с Сависааром и тем самым вынудила премьер-министра Марта Лаара распустить тогдашнее трехпартийное правительство», — напомнил Саартс.

По словам Саартса, существует несколько возможностей для формирования нового правительства - не исключена коалиция Центристской партии, EKRE и «Отечества», а также коалиция социал-демократов, «Отечества» и Партии реформ, поэтому относительно небольшая партия «Отечество» получила решающую роль.

Саартс добавил, что нельзя полностью исключать возможность того, что Партия реформ останется в правительстве меньшинства, что очень сложно, но если другие партии сочтут, что крылья Партии реформ необходимо максимально обрезать, это может произойти. «В то же время в таком случае дело еще может кончиться внеочередными выборами», — посчитал Саартс.

В целом Саартс считает внеочередные выборы маловероятными, и эти выборы могут быть на повестке дня только в том случае, если ни одна коалиция не будет реалистичной. «Я не думаю, что Алар Карис будет объявлять их с легкостью, особенно в сегодняшней геополитической ситуации. Это определенно не то решение, которое принимается на эмоциях».