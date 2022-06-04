Лидер партии «Ээсти 200» Кристина Каллас считает, что роспуск правительства был неизбежен и что на самом деле весь парламент больше не отвечает воле избирателей.
Кристина Каллас: Эстонии нужен новый парламент
«У премьер-министра не было другого выбора, кроме как официально распустить правительство, потому что политиканские метания с самого начала парализовали работу правительства. Однако это не разрешит политический кризис Эстонии, поскольку у нас уже давно существует еще более широкий кризис, чем просто недееспособность правящей коалиции», – написала Кристина Каллас в социальной сети. «Зашедшие далеко политические игры сформировали уровень сегодняшней политической культуры, и, к сожалению, мы видим, что они продолжаются, поскольку ее создатели не готовы измениться или уйти.
«У меня нет уверенности в том, что силами нынешнего Рийгикогу, которые четыре года дестабилизировали политическую систему Эстонии, возможно сформировать дееспособное правительство», – написала Каллас, добавив, что безудержный популизм парализовал политическую систему Эстонии.
По ее словам, четыре года были потеряны в политических дрязгах, борьбе за власть, политиканстве и популистском правлении, которое никому не делает жизнь лучше.
«Вопрос не в том, может ли та или иная партия что-то сделать в правительстве, а в том, что политическая культура и политиканство управляют всей системой, парализуя государственную мудрость, когда каждый становится недееспособным, независимо от его личного желания быть другим. Та или иная команда может хотеть быть ответственной, но культура сегодняшнего политического большинства устанавливает ту среду, в которой можно действовать, – пояснила Каллас. – Нам нужен новый Рийгикогу, где все партии получат новый мандат от избирателей за свой план по выведению Эстонии из кризиса, в том числе политического кризиса. Все партии должны снова обратиться к своим избирателям, потому что, играя в политические игры, о них забыли».
По словам Каллас, доверие эстонского народа к нашей демократии и управлению уменьшается с каждым днем – избиратель уже давно не чувствует, что в Рийгикогу помимо сведения счетов друг с другом, занимаются еще чем-то важным.
«В парламенте уже давно никто не ищет решения проблем эстонской жизни. Вы еще что-нибудь помните о зеленом повороте? – риторически спросила Каллас. – Или необходимость изменений в образовании и здравоохранении в Эстонии, которую нам болезненно показала ситуация с пандемией? Политический кризис гораздо глубже, чем просто распад сегодняшней правящей коалиции».
Каллас предупредила, что обструкция в Рийгикогу продолжится и будет парализовать работу парламента, какая бы тема не обсуждалась. В Рийгикогу доминирует громкая риторика, и любая будущая правительственная коалиция превратиться в популистский аукцион, где политики будут пытаться раздать людям деньги, чтобы сохранить свои рабочие места.
«Нужен новый мандат избирателя, поскольку нынешний состав Рийгикогу уже некоторое время не отвечает воле народа, а нестабильность будет продолжаться еще в течение девяти месяцев до следующих выборов, что очень губительно», – заметила Каллас.