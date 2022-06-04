Кристина Каллас: Эстонии нужен новый парламент

«У премьер-министра не было другого выбора, кроме как официально распустить правительство, потому что политиканские метания с самого начала парализовали работу правительства. Однако это не разрешит политический кризис Эстонии, поскольку у нас уже давно существует еще более широкий кризис, чем просто недееспособность правящей коалиции», – написала Кристина Каллас в социальной сети. «Зашедшие далеко политические игры сформировали уровень сегодняшней политической культуры, и, к сожалению, мы видим, что они продолжаются, поскольку ее создатели не готовы измениться или уйти.

«У меня нет уверенности в том, что силами нынешнего Рийгикогу, которые четыре года дестабилизировали политическую систему Эстонии, возможно сформировать дееспособное правительство», – написала Каллас, добавив, что безудержный популизм парализовал политическую систему Эстонии.

По ее словам, четыре года были потеряны в политических дрязгах, борьбе за власть, политиканстве и популистском правлении, которое никому не делает жизнь лучше.