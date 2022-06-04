Обокрал коллегу: водителя грузовика выслали из Эстонии

Тартуский уездный суд приговорил к условному тюремному сроку и депортации из Эстонии 42-летнего водителя грузовика Александра Грибельникова, который в начале мая в Пыльва проник в грузовик AS Värska Originaal и украл почти все, что можно было вынести из салона.
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В Пыльва на начавшихся 7 мая выходных Грибельников, ожидавший погрузки с производственного предприятия и продолжения пути, в неустановленное время сломал замки кабины припаркованного рядом на выходные грузовика AS Värska Originaal и забрал оттуда практически все, что было не приколочено.
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