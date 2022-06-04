Обокрал коллегу: водителя грузовика выслали из Эстонии

Тартуский уездный суд приговорил к условному тюремному сроку и депортации из Эстонии 42-летнего водителя грузовика Александра Грибельникова, который в начале мая в Пыльва проник в грузовик AS Värska Originaal и украл почти все, что можно было вынести из салона.