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Обокрал коллегу: водителя грузовика выслали из Эстонии

Арвед Брейдакс
Обокрал коллегу: водителя грузовика выслали из Эстонии
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Грузовик. Фото иллюстративное.
Грузовик. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Тартуский уездный суд приговорил к условному тюремному сроку и депортации из Эстонии 42-летнего водителя грузовика Александра Грибельникова, который в начале мая в Пыльва проник в грузовик AS Värska Originaal и украл почти все, что можно было вынести из салона.

В Пыльва на начавшихся 7 мая выходных Грибельников, ожидавший погрузки с производственного предприятия и продолжения пути, в неустановленное время сломал замки кабины припаркованного рядом на выходные грузовика AS Värska Originaal и забрал оттуда практически все, что было не приколочено.

Среди более дорогих вещей, например, личный телевизор водителя и радиопередатчик стоимостью 200 евро, рабочие инструменты, два GPS-устройства стоимостью 100 евро. Среди более дешевых вещей лампочки для задних фар грузовиков, бутылка тосола, различные масла и комплект для чистки стекол. Не остались на месте и рабочая куртка водителя, коврики, мясные консервы и даже контейнеры для еды.

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