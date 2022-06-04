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Умер фигурант «дела Литвиненко» Дмитрий Ковтун

Deutsche Welle
Умер фигурант «дела Литвиненко» Дмитрий Ковтун
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Дмитрий Ковтун
Дмитрий Ковтун Фото: Ho New

Дмитрий Ковтун, которого суд Великобритании считает одним из отравителей Литвиненко, умер от последствий ковида.

Предприниматель Дмитрий Ковтун, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, умер от последствий коронавирусной инфекции, сообщает ТАССв субботу, 4 июня, со ссылкой на источник.

«Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», – сказал источник агентства в окружении Ковтуна. О смерти Ковтуна сообщил и второй фигурант дела об отравлении Литвиненко депутат Госдумы Андрей Луговой. «Скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун, для нас это невосполнимая и тяжелая утрата», – цитирует Лугового «РИА Новости».

Роль Ковтуна в отравлении Литвиненко

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию и попросил там политическое убежище в 2000 году. Еще в России в 1998 году он и еще несколько сослуживцев рассказали на пресс-конференции, что получили задание убить влиятельного олигарха и политика Бориса Березовского. После этого Литвиненко уволили из ФСБ и неоднократно арестовывали.

С 2004 года Литвиненко сотрудничал с британской и испанской разведками, передавая сведения о русской мафии в Европе и ее связях с российскими чиновниками. Вместе с историком Юрием Фельштинским он также выпустил книгу «ФСБ взрывает Россию», в которой утверждал, что взрывы жилых домов в 1999 году были организованы ФСБ с целью оправдать войну в Чечне и привести к власти Владимира Путина.

В ноябре 2006 года Литвиненко был убит в Лондоне. По версии следствия, он был отравлен радиоактивным веществом «полоний-210», добавленным в его чай. Британский суд пришел к выводу, что отравление Литвиненко было организовано Луговым и Ковтуном. Разведслужбы страны заявили, что отравление имеет все признаки «убийства, спонсированного государством».

В январе 2016 года в Лондоне были оглашены результаты общественного расследования по делу об отравлении Александра Литвиненко. Судья Роберт Оуэн тогда заявил, что убийство, «вероятно, было одобрено» президентом России Путиным и директором спецслужбы Николаем Патрушевым. В Кремле всегда отрицали причастность к убийству.

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