Лихулаский стрелок Микк Таррасте покончил с собой в тюрьме

Пресс-секретарь Министерства юстиции Лийз Лумисте подтвердила, что Таррасте покончил с собой в тюрьме, добавив, что на данный момент никаких дополнительных комментариев дать нельзя.

6 июня 2020 года 32-летний Микк Таррасте застрелил 40-летнего Вирго Рягастика, который преследовал его на мотоцикле по дороге Тууди-Раудтеэ в деревне Валусте волости Ляэнеранна.

Через полчаса из полуавтоматической винтовки Vepr он открыл стрельбу по проезжавшему по гравийной дороге автомобилю «Жигули», в котором находились Юлле и Рауль Хейнвер и трое их внуков.

Юлле Хейнвер получила пулевое ранение в грудь, когда прикрывала собой головы внуков. От полученного ранения Юлле скончалась, ей был 61 год. Мальчики трех и пяти лет получили опасные для жизни травмы. Две пули задели голову их дедушки Рауля. Позже потрясенный мужчина обнаружил ранение и на ноге.

В конце апреля Государственный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Таррасте, тем самым оставив в силе приговор Таллиннского окружного. Таррасте стал 40-м пожизненным заключенным.