Журналисты: наконец-то в нашем правительстве больше нет криминальной партии

Марек Страндберг сказал, что это довольно своеобразно, когда глава правительства решает исключить партию из правительства. «Говорят, что если в правительстве происходит ругань, то правительство должно уйти в отставку, но теперь было показано, что если одна лодка пошла ко дну, то вторая не должна». По словам Страндберга, это, естественно, вызывает большое недовольство в Центристской партии, поскольку план был другим. План состоял в том, чтобы гнуть свою линию, причинять неудобства, рассказывать противоречивые истории, которые не стыкуются друг с другом, и надеяться, что правительство коллективно уйдет в отставку. Он напомнил, что на самом деле подобное сочетание правительственной коалиции – Центристской партии и Партии реформ – уже подвергалось критике при формировании правительства. По словам Страндберга, было совершенно ясно, что все плохое, что сопровождало Центристскую партию, в конце концов реализуется. Война в Украине сейчас просто стала катализатором, что вызвало высокую напряженность. «Если в стране с 20-процентной инфляцией еще нужно решать вопросы безопасности, связанные с национальной обороной, а в ситуации, когда у вас в правительстве сидит группа, вполголоса поддерживающая Кремль и смотрящая на то, как бы гнуть свою линию, то это совершенно невыносимо», – описывал ситуацию Страндберг, добавляя, что Кая Каллас довольно прямолинейно прекратила колхоз в своем правительстве, что само по себе является мощным шагом.