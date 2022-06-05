Mercedes-Benz отзывает миллион автомобилей из-за проблем с тормозами

По данным KBA, под отзыв попадают автомобили ML, GL и R-класса, выпущенные в период с 2004 по 2015 год, пишет DW. "Коррозия на усилителе тормозов в худшем случае может привести к нарушению связи между педалью тормоза и тормозной системой. В результате отказывает рабочий тормоз", - говорится в заявлении ведомства. По всему миру, как сообщается, будут отозваны 993 407 автомобилей.