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Видео ⟩ Посетительницу Maxima удивила сдача из кассы самообслуживания

rus.tvnet.lv
Посетительницу Maxima удивила сдача из кассы самообслуживания
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

Жительница Латвии Ингуна во время визита в местную Maxima, оказалась свидетелем удивительной истории. Касса самообслуживания выдала покупательнице целую уйму монет, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Bez Tabu.

Ингуна выбрала оплату на кассе самообслуживания, где выяснилось, что сумма покупок превышает сорок евро. У покупательницы в кошельке накопилось много монет стоимостью в два евро, поэтому вместе с банкнотой в 50 евро она также ввела их в кассу. Система указала, что сдача составить около семи евро.

Большим сюрпризом для Ингуны стало то, что аппарат выдал всю сдачу монетами мелкого номинала - один, два, пять центов.

"Сдача была 7.50, выдали монетами мелкого номинала. У меня была целая горсть монет. Чувствовала себя в растерянности. Пошла к кассиру, которая сказала, что это нормально, что я такая не первая. Причина в том, что я также кинула в автомат монеты. Мне их вернули в два-три раза больше, чем я ввела", - рассказывает Ингуна.

Представитель латвийского Maxima Лайма Багата, поясняет: "Во избежание ситуаций, когда люди используют кассы самообслуживания в качестве обменных автоматов, касса вернула наличные деньги покупателю. Причина, по которой были выпущены монеты малого номинала, вероятно, связана с тем, что в то время в кассе не было других монет или банкнот. В случае возникновения таких ситуаций, пожалуйста, сохраните чек. По нему мы сможем понять, какая ситуация тогда была в кассе".

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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